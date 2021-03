Shutterstock lanciert am Weltfrauentag globales Stipendienprogramm für weibliche und nichtbinäre Kunstschaffende

NEW YORK, 8. März 2021 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc . (NYSE: SSTK), eine weltweit führende Kreativplattform, die Marken, Unternehmen und Medien Komplettlösungen, hochwertige Inhalte und Werkzeuge anbietet, hat heute den Start der Kampagne „Through Their Eyes" bekannt gegeben, mit der das Unternehmen unterrepräsentierte weibliche und nichtbinäre Kreativschaffende und ihre kreativen Projekte in den Bereichen Fotografie, visueller Journalismus, Videografie, Illustration, 3D-Modellierung und Schreiben mit 10.000 USD fördern will.

Als Erweiterung des im Dezember 2020 gestarteten „Create Fund" bietet das Programm „Through Their Eyes" weiblichen und nichtbinären Kunstschaffenden finanzielle und professionelle Unterstützung im Wert von 10.000 USD.

Das zum Weltfrauentag lancierte Förderprogramm wurde eingerichtet, um die mannigfaltigen Perspektiven von weiblichen und nichtbinären Kunstschaffenden zu feiern und zu fördern, ihre visuellen Beschreibungen hervorzuheben und durch ihre Kunst Einblick in ihre Gedanken, Erlebnisse und Wahrnehmungen zu geben. „Through Their Eyes" bewegt sich von stereotypischen Inhalten weg zu inklusiveren Arbeiten und konzentriert sich zu einem Zeitpunkt auf die weibliche Sicht, zu dem immer mehr Frauen und nichtbinäre Kunstschaffende ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen.

„Shutterstock wird durch das Storytelling seiner vielfältigen globalen Community aus Beitragenden gestützt, und mit „Through Their Eyes" wollen wir Frauen und nichtbinäre Menschen in der Kunstszene stärken und fördern", meinte Kristen Sanger, Senior Director für Contributor Marketing bei Shutterstock. „Vielfältigkeit, Authentizität und Repräsentanz sind Themen, die den Sinn für Gemeinschaft bei Shutterstock wiedergeben, und das Stipendium „Through Their Eyes" ermöglicht diesen talentierten weiblichen und nichtbinären Kunstschaffenden, atemberaubende visuelle Inhalte zu erschaffen und vorzustellen, die sowohl relevant sind als auch ihre Erlebnisse widerspiegeln."

Das Fördergeld im Umfang von 10.000 USD wird in Form von drei Preisen verliehen: einem ersten Preis von 5.000 USD und einem zweiten und dritten Preis, die jeweils mit 2.500 USD dotiert sind.

Weibliche und nichtbinäre Kunstschaffende in den Bereichen Fotografie, Videofilm, Illustration, 3D-Kunst oder Literatur können sich bewerben. Teilnehmende müssen bis 17:00 EST am Donnerstag, den 22. April 2021, einen Projektvorschlag, Beispiele ihrer Arbeit und eine Kurzbiografie einreichen, um für die drei Stipendien berücksichtigt zu werden. Teilnehmende sollen erläutern, wie die eingereichten Projekte die weibliche und nichtbinäre Perspektive beleuchtet. Die Stipendiaten werden von einer Jury aus unterschiedlichen Fachleuten ausgewählt, die sich in den verschiedenen Stipendienarten auskennen, die Shutterstock anbietet. Alle Kunstschaffenden, die für ein Stipendium ausgewählt werden, erhalten eine Möglichkeit zur Lizenzierung ihrer Werke, entweder über Shutterstock, Shutterstock Editorial, Premium Beat oder OFFSET.