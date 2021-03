Mönchengladbach (ots) - Das Dieselgate 2.0 der Volkswagen AG setzt sich immerweiter fort: Auch das Landgericht Aachen hat einem geschädigten VerbraucherSchadenersatz für die Abgasmanipulationen eines T6-Bulli mit dem Euro6-Dieselmotor EA288, dem Nachfolgemotor des Schummeldiesels der erstenGeneration des Typs EA189, zugesprochen. Einmal mehr wird damit klar, dass auchder Euro 6-Dieselmotor des Typs EA288 mitten im VW-Dieselskandal steht.Das Landgericht Aachen (Urteil vom 19.02.2021, Az.: 7 O 274/20) hat demVW-Dieselgate 2.0 weiteren Schwung verliehen. Der Richter hat die Volkswagen AGdazu verurteilt, an den geschädigten Verbraucher 44.724,02 Euro Schadenersatzzuzüglich Zinsen in Höhe von fünf Prozent über dem Basiszinssatz seit dem 6.Januar 2020 zu zahlen. Ebenso muss die Volkswagen AG der Klägerin von den Kostenin Höhe von 1.822,96 Euro freistellen, die durch die außergerichtlicheRechtsverfolgung entstanden sind, und die vollständigen Kosten des Rechtsstreitstragen.

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Streitgegenständlich in dem Dieselverfahren war ein VW T6 Multivan 2.0 TDI4-Motion (Bulli) mit dem Motortyp EA288 und der Abgasnorm Euro 6. Dergeschädigte Verbraucher hat das Fahrzeug am 16. Dezember 2015 zum Preis von65.093 Euro mit einem Kilometerstand von acht Kilometern erworben. DerKilometerstand am 14. Januar 2021 betrug 91.373 Kilometer. Das Gericht hat dieGesamtlaufleistung auf 300.000 Kilometer festgelegt."Das streitgegenständliche Fahrzeug ist mit einem sogenannten Thermofensterausgestattet. Dieses hat zur Folge, dass die Abgasrückführung bei kühlerenTemperaturen zurückgefahren und ein abweichender Stichoxidausstoß erzielt wird.Zudem ist ein SCR-Katalysator in den streitgegenständlichen Volkswagen-Bulliverbaut, der die Einspritzmengen des AdBlue situationsabhängig steuert",erläutert der Mönchengladbacher Rechtsanwalt Dr. Gerrit W. Hartung von der Dr.Hartung Rechtsanwaltsgesellschaft mbH ( http://www.hartung-rechtsanwaelte.de/ ).Die Kanzlei befasst sich ausschließlich mit Anleger- und Verbraucherschutzthemenund hat sich auf die Beratung von Betroffenen des Abgasskandals spezialisiert.Dr. Gerrit W. Hartung gilt als "Dieselanwalt" der ersten Stunde.Das Landgericht Aachen hat ganz deutlich herausgestellt, dass die Software zurErkennung des Prüfstandes und zur Optimierung des Stickoxidausstoßes auf demPrüfstand eine vorsätzliche sittenwidrige Schädigung darstellt. Die schädigendeHandlung der Beklagten sei das Inverkehrbringen von Dieselmotoren unterVerschweigen der gesetzwidrigen Programmierung der Software, die dazu geführthabe, dass die gesetzlichen Grenzwerte nur auf dem Prüfstand, nicht aber im