Verband Apotheken bei kostenlosen Tests 'Hände gebunden' Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 08.03.2021, 13:40 | 94 | 0 | 0 08.03.2021, 13:40 | HAGEN (dpa-AFX) - Der Start kostenloser Corona-Schnelltests für alle Bürger ist vielerorts nur schleppend angelaufen. So gab es am Montag auch im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen nur wenige Apotheken, die solche Tests schon anboten. "In den allermeisten Fällen sind den Apotheken die Hände gebunden, weil sie noch auf die erforderliche Beauftragung durch die Kommunen warten", sagte der Vorsitzende des Apothekerverbands Nordrhein, Thomas Preis, der Deutschen Presse-Agentur. Kreise und Städte wiederum warteten auf eine Verordnung des Landes, die die Rahmenbedingungen festlegt. Bund und Länder hatten das Angebot - ein kostenloser Test pro Woche ab 8. März, vorgenommen von geschultem Personal - vergangene Woche vereinbart, der Bund übernimmt die Kosten. Für die Bereitstellung sind die Bundesländer verantwortlich. Viele hatten aber bereits am Wochenende deutlich gemacht, dass das Angebot nicht gleich ab Montag für alle Bürger zur Verfügung stehe. Verbandschef Preis zufolge bedeutet jeder Schnelltest einen Kostenaufwand von 35 Euro. Die vom Bund bisher genannten sechs Euro für den Test plus zwölf Euro für die Durchführung und die Ausstellung eines Testzeugnisses seien zu wenig./wa/DP/stw





