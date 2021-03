München (ots) - Das Führen auf Distanz ist eine der zentralen Herausforderungen

in der digitalen Arbeitswelt. Virtuelle Kommunikation spielt deshalb in modernen

Führungsbeziehungen eine immer wichtigere Rolle - auch und gerade während der

Corona-Pandemie. Doch die digitale Vernetzung allein bewirkt noch keine Bindung

an den Betrieb: Vielmehr schafft räumliche Distanz auch soziale Distanz und

mindert letztlich den gesellschaftlichen Zusammenhalt . Die heute vorgestellte

Studie des Roman Herzog Instituts (RHI) mit dem Titel "Digitale Führung:

Beziehungsgestaltung zwischen Sinnesarmut und Resonanz" zeigt, wie Führung unter

digitalen Bedingungen gelingen kann.



"Arbeiten im Homeoffice gehört für viele Beschäftigte heute schon zum Alltag.

Das wirkt sich auch auf die Mitarbeiterführung aus. Denn die Beziehung zwischen

Chefin oder Chef und Mitarbeitenden ist eine andere - je nachdem, ob sie sich im

Betrieb oder am Bildschirm treffen", sagt Prof. Randolf Rodenstock,

Vorstandsvorsitzender des Roman Herzog Instituts und ergänzt: "Die Verlagerung

der Führungsbeziehung in den digitalen Raum sorgt auf beiden Seiten für

Verunsicherung."







für Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Personalführung und Organisation an

der FernUniversität in Hagen, Führungskräfte , Führungsbeziehungen in virtuellen

Umgebungen zeitgemäß zu gestalten. Für essenziell hält er, dass sie ihre

Mitarbeitenden durch eigene Bescheidenheit und Dialogbereitschaft motivieren und

ihnen Resonanzerfahrungen ermöglichen. Dazu gehören das Erleben von Sinn und

Selbstwirksamkeit sowie die Vermittlung von Sicherheit und Orientierung. Das

entspricht auch den gewandelten Ansprüchen gut ausgebildeter und jüngerer

Arbeitnehmer*innen: Ihnen genügt ein ausschließlich hierarchisch legitimierter

Führungsanspruch nicht mehr.



Digitale Medien ermöglichen eine ortsungebundene Kollaboration. Zugleich

schränken sie unsere elementaren Ausdrucks- und Wahrnehmungsmöglichkeiten ein.

Prof. Dr. Jürgen Weibler rät Führungskräften deshalb, virtuelle Beziehungen

nicht auf die Spitze zu treiben, sondern möglichst mit analogen Lösungen -

persönlichen Begegnungen von Angesicht zu Angesicht - zu kombinieren.



"Die Studie zeigt, dass Führungsbeziehungen in Wirtschaft, Politik und

Gesellschaft mit Leben erfüllt werden müssen, damit sie gelingen und zum Wohle

aller beitragen können", so Rodenstock. "Besonders in der aktuellen Debatte um

einen gesetzlich verankerten Anspruch auf Homeoffice ist mir dies wichtig. Es

geht nicht darum, das Führungsmodell 'Präsenz' romantisch zu verklären. Doch

ebenso wenig dürfen wir im Arbeitsleben einseitig auf die Wirkmacht des

Digitalen setzen. Salopp gesagt: Von einer Kachel am Bildschirm geht kein

Charisma aus!"



Die Publikation kann kostenlos unter http://www.romanherzoginstitut.de bestellt

sowie heruntergeladen werden.



