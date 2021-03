Welche Unternehmer denken heute schon an die Generationen von morgen? / SIA-Nachhaltigkeitspreise für KMU gestartet (FOTO)

München (ots) -



- Mit dem "Sustainable Impact Award - SIA" werden kleine und mittlere

Unternehmen (KMU) ausgezeichnet, deren Initiativen beispielhaft für andere

sein können

- Beim SIA kooperieren die Generali in Deutschland, die Deutsche

Vermögensberatung sowie der Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW)

in enger Abstimmung

- Die Ehrung ist Teil des konzernweiten Generali-Programms "SME EnterPRIZE" zur

Förderung der Nachhaltigkeit von KMU anlässlich des 190-jährigen Bestehens der

Generali Group



"Tue Gutes und lass' uns gemeinsam darüber sprechen" - diese Chance erhalten KMU

beim "Sustainable Impact Award - SIA". Die nachhaltigsten Projekte und

Initiativen werden ausgezeichnet und profitieren nicht nur von medialer

Aufmerksamkeit, sondern auch vom Austausch und einem exzellenten Netzwerk.

Initiiert und unterstützt wird diese Initiative von der Generali, die

Nachhaltigkeit als elementaren Bestandteil in ihrer Unternehmensstrategie

verankert hat. Sie ist zudem Teil der Initiativen anlässlich des 190-jährigen

Jubiläums des Konzerns. Mit der Deutschen Vermögensberatung und dem

Bundesverband mittelständische Wirtschaft (BVMW) wurden zudem wichtige Partner

für das Engagement gewonnen.







Mittelstand 2021" des BVMW von Giovanni Liverani, Vorstandsvorsitzender der

Generali Deutschland AG, im Beisein von Christine Lagarde, Präsidentin der

Europäischen Zentralbank, sowie den Bundesministern Jens Spahn und Peter

Altmaier vorgestellt.



KMU können sich noch bis zum 16. Mai 2021 online bewerben. Die Verleihung der

insgesamt fünf verschiedenen SIA-Nachhaltigkeitspreise erfolgt im September

2021.



Giovanni Liverani betont: "Mittelständische Unternehmen sind das Rückgrat der

deutschen Wirtschaft und spielen eine entscheidende Rolle für die Vision einer

nachhaltigen Wirtschaft in der Zukunft. Die Generali engagiert sich mit der

Unterstützung von KMU auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit entsprechend ihrem

strategischen Ziel, ihr Lebenspartner zu werden. Wir haben gesehen, dass

Unternehmen, die nachhaltiger sind, auch profitabler sind, einen loyaleren

Kundenstamm haben und Risiken besser vorbeugen können. Ich freue mich sehr,

diese Kultur der Nachhaltigkeit mit Hilfe des BVMW, Deutschlands größtem und

renommiertestem Unternehmerverband, durch den Sustainability Impact Award

fördern zu können."



Markus Jerger, Bundesgeschäftsführer des BVMW, ergänzt: "Nachhaltigkeit gehört

zum Selbstverständnis des Mittelstands. Nur wer nachhaltig, vorausschauend und



