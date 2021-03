^ DGAP-News: Quant.Capital GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges Geschwindigkeit der IT als Erfolgsfaktor: Sekunden sind die neuen Minuten

---------------------------------------------------------------------------

Geschwindigkeit der IT als Erfolgsfaktor: Sekunden sind die neuen Minuten

Düsseldorf, 08. März 2021 - Daten zu verarbeiten ist in vielen Branchen zu einem entscheidenden Erfolgsfaktor geworden. Dabei geht es oft vor allem um die Bewältigung der Datenmengen. In der Finanzbranche mit ihrer gelebten Hektik der Kurse geht es um mehr: Masse und Geschwindigkeit müssen in der Informationsverarbeitung zusammenkommen. "Diese Kombination ist für viele Bereiche in Zukunft der treibende Erfolgsfaktor", sagt Dr. Dieter Falke, Geschäftsführer der Quant.Capital GmbH & Co. KG (QCKG).

Das gilt zum einen beim quantitativen Research: "Hier müssen immense Mengen an Kurs- und Unternehmensdaten analysiert werden", sagt Falke. "Je schneller, desto besser, damit die Modelle dann auch rechtzeitig Signale geben können." Viele sehr klassische Handelsstrategien lassen sich mit einer großen Rechenleistung schneller umsetzen. "Die heutige Technik an den Börsen ermöglicht es, in immer schnelleren Zeiteinheiten zu handeln, da sind Sekunden die neuen Minuten", so Falke.



Rechnerkapazität ist insbesondere auch für die Simulationen im Risikomanagement wichtig. "Risikomanagement ist gerade bei den derzeit sehr schnell, sehr stark gestiegenen Märkten eine wesentliche Säule des Anlageerfolgs", sagt Falke. "Das gilt für die Überwachung großer, institutioneller Portfolios genau wie bei Privatanlegern oder im Eigenhandel der Finanzhäuser." Auch beim Risikomanagement sind die Datenverarbeitungskapazitäten entscheidend: So erhöht beispielsweise das Einbeziehen umfangreicher ESG-Faktoren in Risikomodelle die Anforderungen an Datenverarbeitungskapazitäten substanziell. "Das betrifft nicht nur das Erkennen neuer Risiken, sondern auch das Erarbeiten entsprechender Reaktionsmöglichkeiten."