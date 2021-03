Im Rahmen unserer Wunschanalyse werfen wir heute einen Blick auf SAP. Das Softwarehaus landete unter den Einsendungen auf den vordersten Plätzen. SAP ist gleichzeitig schwerster Titel im DAX und einziger deutscher Technologiewert mit Weltgeltung. Das Walldorfer Vorzeigeunternehmen war schon zwei Mal zu Gast bei uns in der Empfehlungsliste. Heute schauen wir genau hin. Lesen Sie in unserer Analyse, wie wir die Aktie derzeit einschätzen.

SAP hat in den letzten zwei Dekaden eine beeindruckende Performance hingelegt. Hohes Wachstum und stetig bessere Zahlen als Prognosen und Erwartungen erwarten ließen, waren Teil der DNA des Konzerns. Die Mitgründer Dietmar Hopp und Hasso Plattner genießen bis heute einen exzellenten Ruf als Unternehmer mit Visionen, die nicht zum Arzt müssen. Der letzte schillernde CEO Bill McDermott verließ das Unternehmen vor 15 Monaten und wechselte zu SERVICENOW. Unter seiner Führung ist das Cloudgeschäft zur wichtigsten Ertragssäule avanciert und die Margen kräftig gestiegen. Er übergab den Staffelstab an eine Doppelspitze aus Christian Klein und Jennifer Morgan. Die Konstruktion wurde aber schon wenige Monate später wieder aufgelöst. Der Schwabe Klein blieb, die US-Amerikanerin Morgan verabschiedet sich 2020. Das war ein Bruch mit der bis dahin großen Kontinuität in der Führung es Konzerns.