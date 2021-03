Wipro übernimmt Capco, eine globale Management- und Technologieberatung, für Banken und Finanzdienstleister für 1,45 Milliarden US-Dollar

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von Capco bekannt. Capco ist ein globales Management- und Technologieberatungsunternehmen, das Digital-, Beratungs- und Technologiedienstleistungen für Finanzinstitute in Amerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum anbietet.

Zu den Kunden von Capco mit Hauptsitz in London zählen große Namen der globalen Finanzdienstleistungsbranche. In den letzten 20 Jahren hat das Unternehmen eng mit Führungskräften, einschließlich Aufsichtsräten und Vorständen im Banken- und Kapitalmarkt sowie im Vermögensverwaltungs- und Versicherungssektor zusammengearbeitet. Capco ist für umfassende Fach- und Beratungsexpertise, sein Risikomanagement- und regulatorisches Know-how bekannt. Die Beratung nimmt eine Vordenkerrolle im Umgang mit technologischen Herausforderungen sowie der Erschließung von Geschäftsmöglichkeiten in der Branche ein. Darüber hinaus betreut Capco Kunden aus dem Energie- und Rohstoffhandelssektor.