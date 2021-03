Anlegerverlag Ballard Power erhält eine weitere Kurskorrektur! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 08.03.2021, 14:48 | 138 | 0 | 0 08.03.2021, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de So langsam dürfte es für Ballard Power schwer sein, weitere Argumente dafür zu finden, in diese Aktie zu investieren. Ballard Power muss sich immer mehr von seinen Höchstwerten verabschieden und ist in ein dramatisches Loch gefallen! Wie wird sich die Aktie wieder fangen können? Die Aussichten für diese Aktie und auch für alle weiteren dieser Branche sind nicht allzu gut. Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien brechen aktuell alle Rekorde. Lesen Sie jetzt in unserem aktuellen Sonderreport, warum besonders Unternehmen wie Ballard Power große Gewinnchancen eröffnen. Hier kostenlos abrufen. Es bleibt jedoch eine gewisse Resthoffnung übrig, dass Ballard Power zukünftig nochmal eine Kursrakete zünden kann. Die Wasserstoff-Branche ist noch lange nicht am Ende und ist im Grunde nur eine große Wette auf die Zukunft. Klar, gehört viel Mut dazu, jedoch sind hier weiterhin riesige Gewinne möglich. Also sollte man wegen der derzeitigen Rückschläge nicht aussteigen. Hier ist weiterhin großes Potenzial drin, auch wenn es momentan nicht so gut aussieht. Diese Aktie ist nichts für kurzfristige Anleger, sondern man verfolgt eine langfristige Strategie. Standhaft bleiben und halten ist angesagt! Auch wenn man heute weitere 4,46 Prozent und 0,84 Euro pro Aktie verliert, liegt der Kurswert immer noch bei 17,975 Euro! Fazit: Ballard Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien im nächsten Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.



