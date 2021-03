Anleger-Tipp: Wir haben heute ein ganz besonderes Geschenk für Sie. Denn in unserem neuen Sonderreport stellen wir Ihnen die größten Aktien-Favoriten für 2021 vor. Einfach hier klicken .

Das ist mal ein Comeback, das sich gewaschen hat! TUI kann weiter an die Erfolge der vergangenen Woche anknüpfen und hat auch sein erstes Tief nach dem Aufschwung erfolgreich überstanden. Die positiven Aussichten auf weitere Lockerungen und somit bald ermöglichte Urlaube heben weiter den Kurs! TUI befindet sich genau auf dem richtigen Weg!

Wie wird sich der Kursverlauf der TUI-Aktie weiter entwickeln? Wird TUI an diese Erfolge anknüpfen können? Es sei der Aktie vergönnt, denn der Kurs ist arg krisengebeutelt und hat große Probleme mit der Coronakrise. Die Branche ist komplett zum Erliegen gekommen und hofft nun darauf, bald wieder vollumfänglich seinem Kerngeschäft nachgehen zu können: den Urlauben.

Dahin ist es jedoch noch ein weiter Weg, der aber dennoch in immer erreichbarere Nähe kommt. Man kann das Licht am Ende des Tunnels bereits sehen, weshalb die Aktionäre immer mehr Vertrauen zurückgewinnen und investieren. Somit kann TUI auch heute wieder um 4,35 Prozent gegenüber Freitag zulegen und hat somit ein Plus von 0,208 Euro auf satte 4,989 Euro zu verzeichnen!

