Gesamttransaktionswert (TTV) von BANXA steigt für Februar 2021 um 980 % bezogen auf die vorherige Vergleichsperiode (PCP)

Dies folgt auf den im Januar 2021 gemeldeten TTV von CAD $55 Mio., was den kombinierten TTV für Jan/Feb 2021 auf CAD $125 Mio. bringt. Dies bedeutet, dass das Unternehmen den TTV des Dezember 2020-Quartals von $111 Mio. mit einem noch ausstehenden Monat übertroffen hat.

Der CEO von BANXA, Holger Arians, sagte: „Seit unserem Start im Jahr 2014 ist Banxa kontinuierlich gewachsen. Der jüngste Einbruch des Bitcoin-Marktes hat unser Auftragsvolumen nicht beeinträchtigt, und unser Marktanteil nimmt weiter zu. Da das Unternehmen expandiert, ist unser Ziel, unsere Systeme und Teams auf Wachstum einzustellen. Obwohl wir ein schnelles Wachstum erwartet haben, müssen wir aufgrund der aktuellen Marktbedingungen unsere Erwartungen revidieren, da wir weiterhin unsere eigenen Prognosen übertreffen. Wir freuen uns auf das Jahr 2021 und die Vorstellung neuer Produkte und Angebote, um unsere Kunden und Partner besser bedienen zu können.“

Banxa bietet seinen Kunden einen sicheren, regelkonformen Zugang zum Markt für digitale Vermögenswerte. Zu den Partnern von Banxa gehören wichtige Börsen und Wallets wie Binance, OKEx, Huobi, Edge und Kucoin. Im Gegensatz zu seinen Konkurrenten setzt sich Banxa aktiv für Regulierung und Lizenzierung in den Märkten ein, in die das Unternehmen eintritt, mit dem Ziel, mehr Optionen und Dienstleistungen für seinen globalen Kundenstamm anzubieten.

Über BANXA

BANXA (TSX-V: BNXA - Banxa Holdings Inc.) ist ein Payment Service Provider (PSP) mit der Mission, eine Brücke zwischen den traditionellen Finanzsystemen, der Regulierung und dem Bereich der digitalen Assets zu bauen. Unser Ziel ist es, die breite Öffentlichkeit an digitale Währungen heranzuführen, indem wir eine vollständig konforme Zahlungsinfrastruktur aufbauen, die eine einfache und sichere Umwandlung von Fiat-Währung in digitale Währung ermöglicht (USD/CAD zu BTC/ETH [Bitcoin/Ethereum[). Banxa hat Büros in Australien und den Niederlanden. Für weitere Informationen besuchen Sie www.banxa.com.