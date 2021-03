MegaWatt erfreut über neue politische Initiative der australischen Regierung zur Steigerung des Potenzials kritischer Mineralien

Vancouver, British Columbia--(8. März 2021) - Megawatt Lithium and Battery Metals Corp. (CSE: MEGA) (FWB: WR20) (OTC PINK: WALRF) (das „Unternehmen“ oder „Megawatt“) zeigt sich erfreut über den soeben vorgestellten Wertschöpfungsplan der australischen Regierung für kritische Mineralien, der auf zehn Jahre angelegt ist. Megawatt gab am 3. März 2021 seine Absicht bekannt, 1260945 B.C. Ltd. („TargetCo”) sowie indirekt fünf Konzessionsgebiete in Australien zu erwerben, die für Seltenerdmetalle, Scandium und Kobalt vielversprechend sind (siehe Pressemitteilung vom 3. März 2021).