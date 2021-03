DGAP-Media / 08.03.2021 / 15:00



Düsseldorf, 8. März 2021 - Die Treue der Kundinnen und Kunden entscheidet zunehmend über den Erfolg eines Unternehmens. Mit diesem zentralen Gedanken untersucht ServiceValue für Deutschland Test, einer Marke der Wirtschaftszeitung Focus Money, die Kundentreue bei Unternehmen. Über 2.300 Gesellschaften und Marken aus 220 Branchen wurden von den Expertinnen und Experten unter die Lupe genommen, das Ergebnis: der Online-Broker CapTrader wird mit dem Prädikat "Herausragend" in der Kategorie "Hohe Kundentreue" ausgezeichnet. "Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung. Sie zeigt, dass wir mit unserem Bemühen um die Nähe zu unseren Kundinnen und Kunden Erfolg haben", so Christian Korte, Head of Marketing & PR beim Düsseldorfer Online-Broker CapTrader.

CapTrader ist seit über zehn Jahren am Markt und gehört zu den innovativen Online-Brokern in Deutschland. Über eigens entwickelte und preisgekrönte Handelsplattformen haben Anlegerinnen und Anleger Zugang zu mehr als 1,2 Millionen Wertpapieren an über 135 Börsen, in 33 Ländern mit 23 Währungen. "Als Online-Broker bieten wir Zugang zu zahlreichen Börsenplätzen, und das zu sehr günstigen Konditionen, mit nur einem Konto. Durch regelmäßige Webinare und Schulungen begleiten und coachen wir unsere Kundinnen und Kunden im Umgang mit der Handelssoftware und den Produkten, so dass sie erfolgreicher werden", unterstreicht Andreas Weiß, Geschäftsführer bei CapTrader, die langfristige Erfolgsstrategie seines Unternehmens.