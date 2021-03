Zynga schließt sich mit Girls Who Code zusammen, um dabei zu helfen, die öffentliche Aufmerksamkeit und die Unterstützung für Frauen in Technologieberufen zu steigern

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, gab heute bekannt, dass es sich in Unterstützung des Internationalen Frauentags 2021 mit Girls Who Code zusammengeschlossen hat. Im Rahmen einer Mission, die öffentliche Aufmerksamkeit und die Unterstützung für Frauen in Technologieberufen zu steigern, hat Zynga 100.000 USD aus seinem Fonds für Sozialförderung (Social Impact Fund) zugesagt, um es Girls Who Code (GWC) zu ermöglichen, Mädchen an allen Punkten ihres Bildungswegs ab der 3. Klasse bis hin zum Beginn ihrer Berufstätigkeit zu unterstützen.

Zynga Teams up with Girls Who Code to Help Raise Awareness and Support for Women in Tech (Graphic: Business Wire)

GWC ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Ausgleich des Geschlechtergefälles im Technologiebereich widmet. Die Organisation hat bereits mehr als 300.000 Mädchen in den USA, in Kanada, GB und Indien erreicht; 50 Prozent der sich beteiligenden Mädchen stammen aus überwiegend schwarzen oder Latinx-Gemeinden oder aus Familien mit geringem Einkommen. Über ihr Programm kostenloser Clubs erreicht GWC junge Frauen an der allerwichtigsten Stelle ihrer Entwicklung und befähigt sie, Computerwissenschaften zu nutzen, um sich positiv auf ihre Gemeinden auszuwirken und eine unter Frauen solidarische, unterstützende Gemeinschaft von Gleichgestellten und Mentorinnen zu bieten, die ihnen hilft, durchzuhalten und erfolgreich zu sein.

„Zynga fühlt sich geehrt, ein Team mit Girls Who Code bilden zu dürfen, um dabei zu helfen, die Branche des Bereichs Technologie und Spiele inklusiver zu gestalten, indem die Chancen für Mädchen und Frauen in aller Welt erweitert werden“, sagte Phuong Phillips, der Chief Legal Officer bei Zynga. „Wir hoffen, über ihre virtuellen Workshops, Schulklubs, Mentorenprogramme, Networking, etc. die nächste Generation von Frauen in STEAM aufzubauen, um ihnen dabei zu helfen, sich vorzubereiten und im Technologiebereich voranzukommen. Angesichts einer hervorragenden Gruppe von Frauen, die bei Zynga bereits so viel tun, um unsere Studios und Mitarbeiter in aller Welt zu unterstützen, ist es wichtig, dass wir positive Schritte unternehmen, die zur Stärkung der Zukunft unserer Branche für die kommenden Jahre beitragen.“