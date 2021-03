BONN - Die Deutsche Post will die Aktionäre am Erfolg des vergangenen Jahres mit Aktienrückkäufen und einer überraschend deutlichen Dividendenerhöhung beteiligen. Der Logistikkonzern kündigte am Montag in Bonn Aktienrückkäufe im Wert von bis zu einer Milliarde Euro an und verwies dabei auf die gute Geschäftsentwicklung. Die Käufe sollen im März starten und maximal ein Jahr laufen. Die Aktien sollen dann eingezogen oder für langfristige Vergütungsprogrammen genutzt werden.

WILMINGTON - Der US-Spezialchemiekonzern DuPont will Laird Performance Materials für 2,3 Milliarden US-Dollar (1,93 Mrd Euro) kaufen. Das Unternehmen habe diesbezüglich eine endgültige Vereinbarung mit dem Private-Equity-Unternehmen Advent International geschlossen, teilte DuPont am Montag in Wilmington mit. Der Zukauf soll aus vorhandenen Barguthaben bezahlt werden. Die Transaktion werde voraussichtlich im dritten Quartal 2021 abgeschlossen, vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen, hieß es.

Thyssenkrupp will Stahlsparte 'verselbstständigen'



ESSEN - Nach der Absage des Verkaufs der Stahlsparte will sich der Industriekonzern Thyssenkrupp voll auf die Weiterentwicklung seines Kernbereichs aus eigener Kraft konzentrieren. Mit der Beendigung der Gespräche mit Liberty Steel sei "eine wesentliche Richtungsentscheidung" gefallen, sagte Vorstandschefin Martina Merz in einer Mitarbeiter-Information vom Freitag. "Perspektivisch verfolgen wir dabei nun das Ziel, das Stahlgeschäft zu verselbstständigen", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Airbus kassiert im Februar 92 Stornierungen - Auslieferungen ziehen an

TOULOUSE - Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat im Februar Bestellungen über 92 Verkehrsflugzeuge verloren. Zugleich holte der europäische Hersteller aber Aufträge über 11 neue Jets herein, wie er am Freitagabend in Toulouse mitteilte. Die Auslieferung neuer Maschinen nahm nach einem schwachen Jahresstart etwas an Fahrt auf. Nach 21 Jets im Januar lieferte das Unternehmen im abgelaufenen Monat 32 Verkehrsflugzeuge aus.