GOLDMAN SACHS belässt Covestro auf 'Buy'

Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Iwamoto

Analysiertes Unternehmen: Covestro

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Kursziel neu: 77

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Covestro angesichts der im Chemiesektor auslaufenden Berichtssaison und vor der jährlichen hauseigenen Branchenkonferenz auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Eine fundierte Erholung im ersten Halbjahr werde von den Anlegern schon eingepreist, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Montag vorliegenden Studie. Viele dürften sich jetzt auf die längerfristigen Perspektiven konzentrieren, darunter Faktoren wie die Preismacht und strukturelle Nachfragetrends./tih/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 08.03.2021 / 12:39 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.