Northern Data clôture l'acquisition d'un site de centre de données dans le nord de la Suède et poursuit son expansion réussie, attisée par une demande exponentielle

Le centre de données hautement performant situé dans le nord de la Suède est l'un des cinq nouveaux sites scandinaves et canadiens construits par le groupe et en cours de développement dans le cadre de son expansion et de la croissance exponentielle de la demande en puissance de calcul. Les sites sont caractérisés par une empreinte climatique neutre grâce à l'utilisation d'énergies renouvelables, ainsi que par leur évolutivité, leur efficacité et leurs avantages sur le plan des coûts.

Northern Data AG (XETRA : NB2, ISIN : DE000A0SMU87) vient de clôturer avec succès l'acquisition annoncée en janvier d'un site dans le nord de la Suède, près de la ville de Boden, et a immédiatement entamé le déploiement et l'installation du matériel de calcul à haute performance (HPC) basé sur des unités de traitement graphique (GPU). Les capacités en ligne générées sur le site devraient être disponibles d'ici les prochaines semaines. Celles-ci joueront un rôle décisif dans la réussite de l'expansion ultérieure de l'infrastructure HPC du groupe Northern Data et profiteront directement aux clients.

L'électricité nécessaire au fonctionnement du nouveau site de Northern Data est issue à 100 % d'énergies renouvelables et est générée par des centrales hydroélectriques de la région. Celles-ci sont dotées d'une capacité de près de 4,5 gigawatts (GW) et produisent environ quatorze térawatts heures (TWh) par an, qui pourront être exploités par Northern Data lors des prochaines étapes de son développement.

Le PDG de Northern Data, Aroosh Thillainathan, explique : « Notre expansion se poursuit rapidement et dans les délais fixés. Nous sommes ravis d'avoir acquis le site idéal pour notre centre de données dans le nord de la Suède : celui-ci est hautement performant et repose sur l'utilisation d'énergies renouvelables dans les conditions les plus favorables de l'Union européenne tout en nous laissant une incroyable marge pour évoluer presque à notre guise. Le site représente par conséquent une étape importante sur notre feuille de route, puisqu'il nous permet de répondre à la demande considérable en puissance de calcul HPC de façon très efficace. En tant que société européenne et contrairement aux grands hyperscalers d'outre-Atlantique, nous ne sommes pas soumis au Cloud Act qui assure aux autorités américaines l'accès aux données stockées. La souveraineté des données que nous sommes susceptibles de garantir en comparaison est un des autres arguments de vente qui nous rend particulièrement attrayants pour certains clients et qui stimule la demande. »