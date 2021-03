Roscan Gold entdeckt erneut neue Goldzone!

Roscan Gold hat eine weitere Goldzone auf seinem Kandióle-Projekt entdeckt. Westlich des Gebiets Mankouke South trafen die Bohrteams auf 4,78 g/t Gold über 24 Meter Länge nahe der Oberfläche.

Roscan Gold (0,39 CAD | 0,29 Euro; CA77683B1076) entdeckt laufend neue Goldzonen auf seinem Kandióle-Goldprojekt in Mali. Nun meldeten die Kanadier die sechste Neuentdeckung binnen 12 Monaten. Diesmal förderten die Bohrungen im Gebiet Mankouke South hohe Goldgrade zu Tage. So durchschnitten die Bohrgeräte 4,78g/t über eine stolze Länge von 24 Metern. Dabei beginnt die Mineralisierung hier schon in einer „Tiefe“ von 7,5 Metern, also praktisch an der Oberfläche. Teilabschnitte dieses Bohrlochs (DDMAN21-89) wiesen sogar Goldgrade von 18,1 g/t (1m) sowie 32,9 g/t (2m) auf ( ausführlich hier ).

Roscan Gold: Analysten sehen Verdoppler-Chance

Roscan Gold entwickelt das Kandióle-Projekt im Westen Malis. Zuletzt hatte der Investor Michael Gentile per Video-Interview die Aktie kräftig angeschoben (siehe hier). Nun sorgen die Bohrergebnisse für ein Plus, zumindest in Deutschland zog das Papier an. An der Heimatbbörse in Toronto wird wegen des Feiertags „Commonwealth Day“ heute nicht gehandelt. Die Analysten trauen Roscan Gold einiges zu. Ryan Walker von Echelon Wealth Partners hatte ein Kursziel von stolzen 0,60 CAD ausgegeben. Bereket A. Berhe von Beacon Securities hält sogar eine Verdopplung des Börsenwerts für möglich und sieht ein Kursziel von 0,80 CAD binnen 12 Monaten.

Aktieninfo Roscan Gold

Börsenkürzel TSX-V | ISIN: ROS | CA77683B1076

Aktueller Aktienkurs: 0,39 CAD | 0,29 Euro

Börsenwert: 124,9 Mio. CAD (voll verwässert)

Ausstehende Aktien: 278,1 Mio.

Optionen/Warrants: 19,3 Mio. | 22,9 Mio.

Voll verwässert: 320,3 Mio.

Aktionäre: Management & Directors (12,9%), Power Corp. of Canada (5,9%), 1832 Asset Management (4,5%), Bromma Asset Management (4,5%), US Global Investors (1,1%), Sprott Inc. (0,5%)

Das könnte Sie auch interessieren: