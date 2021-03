Impfen in Israel – ein Nachtrag

Nach dem Beitrag „Von Apartheid, Teufeln und Impfdosen in Ramallah“ über die Polemik in „Süddeutscher Zeitung“ und „Frankfurter Rundschau“ fragen einige Leser: Wie effizient sind die Impfungen in Israel eigentlich? In keinem Staat wurden im Verhältnis zur Bevölkerungsgröße – 8,655 Millionen – bisher so viele Impfdosen gegen Covid-19 verabreicht. An dem Land lässt sich also am

