Mit der neuen Amazon-Aktienanleihe Protect Last Minute können Anleger in einem Jahr bei einem bis zu 20-prozentigen Kursrückgang eine Jahresbruttorendite von 6,75 Prozent erwirtschaften.

Für Anleger mit der Markteinschätzung, dass das aktuelle Kursniveau für einen Einstieg in die Amazon-Aktie geeignet sein könnte, die aber auch bei einer Seitwärtsbewegung oder leicht fallenden Notierungen der Aktie positive Rendite erzielen wollen, könnte eine Investition die aktuell zur Zeichnung angebotene Aktienanleihe BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die Amazon-Aktie interessant sein.

Im Zuge der durch die steigenden Zinsen in den USA verursachten Korrektur der US-Technologiewerte geriet auch der Kurs der Amazon-Aktie (ISIN: US0231351067) in den vergangenen Wochen ordentlich unter Druck. Immerhin verlor die Aktie des zu den weltweit wertvollsten Unternehmen zählenden Multikonzerns im vergangenen Monat zehn Prozent ihres Wertes. Erfüllen sich die optimistischen Einschätzungen der Experte, die die Aktie mit Kurszielen von bis zu 4.500 USD (Goldman Sachs) nach wie vor zum Kauf empfehlen, dann sollte sich der Kursrückgang in Grenzen halten.

6,75% Zinsen, 20% Sicherheitspuffer

Der am 22.3.21 an der NASDAQ festgestellte Schlusskurs der Amazon-Aktie wird als Startkurs für die Aktienanleihe Protect Last Minute fixiert. Bei 80 Prozent des Startkurses wird sich die ausschließlich am Bewertungstag (22.3.22) aktivierte Barriere befinden.

Unabhängig von der Entwicklung des Aktienkurses während der Laufzeit der Anleihe und wo sich der Kurs der Amazon-Aktie am finalen Bewertungstag befinden wird, erhalten Anleger am 29.3.22 eine Zinszahlung in Höhe von 6,75 Prozent pro Jahr gutgeschrieben.

Wird der Schlusskurs der Amazon-Aktie am Bewertungstag auf oder unterhalb der Barriere gebildet, dann wird die Anleihe gemäß der negativen prozentuellen Wertentwicklung der Amazon-Aktie im Verhältnis zum Startwert zurückbezahlt. Die zukünftige Entwicklung des Euro/USD-Wechselkurses spielt daher keine Rolle für die Ermittlung des Veranlagungsergebnisses.

Die BNP-Aktienanleihe Protect Last Minute auf die Amazon-Aktie, fällig am 29.3.22, ISIN: DE000PZ9RNW3 kann noch bis 22.3.21 in einer Stückelung von 1.000 Euro mit 100 Prozent gezeichnet werden.

ZertifkateReport-Fazit: Die Aktienanleihe Protect Last Minute spricht Anleger mit der Markteinschätzung an, dass das Abwärtspotenzial der Amazon-Aktie in den nächsten 12 Monaten nicht allzu hoch sein sollte. Im Falle eines Kursrückganges von mehr als 20 Prozent wird der Zinskupon als verlustmindernder Sicherheitspuffer fungieren.