Hannover (ots) -



- Schnelltests, Impfungen und einheitliche Immunitätsnachweise für baldige

Reisefreiheit

- Andryszak: "Wir alle brauchen die Erholung und den Tapetenwechsel."

- Saisonstart: ab dem 27. März mit TUI fly nach Mallorca

- Flexible Buchungen: mit 80% Anteil jetzt Spitzenreiter

- Urlaubsnachfrage in Deutschland steigt: 2.500 Unterkünfte verfügbar



Je länger der Lockdown, desto größer die Reiselust. TUI sieht sowohl bei den

Anfragen in Reisebüros als auch bei den Klicks auf der Webseite ein steigendes

Interesse an Reisen. "Schnelltests, Impfungen und einheitliche

Immunitätsnachweise geben uns schon bald die Reisefreiheit zurück", so Marek

Andryszak, Vorsitzender der TUI Deutschland Geschäftsführung zum Auftakt der ITB

Now 2021. In den kommenden Wochen rechnet der TUI Deutschland-Chef mit einem

Nachholeffekt für Reisen und bereitet sich mit den Teams in den Urlaubsgebieten

auf einen baldigen Neustart im Tourismus vor: "Urlaub ist sicher, die

Hygienekonzepte haben sich bewährt, und wir alle brauchen die Erholung und den

Tapetenwechsel."









TUI ist bereits in enger Abstimmung mit den wichtigsten europäischen

Urlaubsländern, die sich ihrerseits in den letzten Wochen und Monaten mit guten

Konzepten auf den Neustart vorbereiten. Allen voran Mallorca. Die beliebte

Baleareninsel hat konstant niedrige Inzidenzwerte weit unter denen der meisten

deutschen Bundesländer. Auch zählt Mallorca traditionell zu den beliebtesten

Reisezielen über die Osterfeiertage. "Wir kommen dem Wunsch unserer Urlauber

nach und planen, TUI Gästen einen Osterurlaub auf Mallorca zu ermöglichen", sagt

Andryszak.



Ab dem 20. März empfängt der Robinson Club Cala Serena im Südosten der Insel die

ersten Gäste. Am 27. März starten die ersten TUI fly-Flüge von Düsseldorf,

Frankfurt und Hannover wieder auf die Insel. Im Sommer wird TUI fly wieder

täglich ab sieben deutschen Flughäfen nach Mallorca abheben. Auch stehen dann

900 Hotels zur Auswahl, die jetzt sukzessive wieder öffnen. Darunter drei TUI

Blue Hotels, fünf Riu Hotels, drei TUI Kids Clubs und 22 Grupotels. "Mallorca

hat bereits beim Restart im letzten Sommer mit hohen Gesundheitsstandards und

schlüssigen Hygienekonzepten überzeugt. Die Hotellerie hat sich intensiv

vorbereitet, sicheren und verantwortungsvollen Urlaub anzubieten", weiß

Andryszak.



Reiseklassiker in Südeuropa sind Spitzenreiter im Sommer 2021



Die ersten Reisetrends zeichnen sich bereits für den Sommerurlaub ab.

Spitzenreiter sind die Reiseklassiker in Europa. Spanien bleibt beliebtestes

Reiseland, gefolgt von Griechenland, der Türkei und Italien. Die Insel mit der Seite 2 ► Seite 1 von 2



