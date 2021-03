Die Anzeichen werden immer deutlicher, dass den in Bund und Ländern Regierenden das vorhandene Vertrauen der Bevölkerung in der Corona-Pandemie weitestgehend abhanden kommt. Ein besonders drastisches Ergebnis meldet die Berliner Boulevard-Zeitung B.Z.. In einer Telefonumfage (TED) äußerten 94 Prozent der Anrufer, sie hätten kein Vertrauen mehr in die Corona-Politik der Regierung. Lediglich sechs Prozent der Anrufer halten

Der Beitrag Große Mehrheit hat kein Vertrauen in die Corona-Politik erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Redaktion.