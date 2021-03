In der Pandemie scheinbar aus der Mode gekommen, avanciert der Deutsche Aktienindex plötzlich zum Anlegerliebling.

Mit dem heutigen Handelsstart an der Wall Street kam so richtig Schwung in die Frankfurter Börse, der DAX übersprang sein altes Rekordhoch aus der vergangenen Woche und kennt seitdem kein Halten mehr. Der Index profitiert jetzt von dem, was ihm zuvor das Leben schwer machte, dem Mangel an Technologieaktien. Banken, zyklische Aktien, Industrie – sie sind stattdessen die neuen Favoriten der Aktienkäufer.



Ihren Anfang nahm die Bewegung bereits am Freitag an der Wall Street, nachdem starke US-Arbeitsmarktdaten genau das waren, was der Markt zu einer Zeit hören wollte, in der sich die Anleger auf die Zeit nach dem Lockdown einstimmen. Sie sorgten für Erleichterung und einen fulminanten Turnaround an der Wall Street, da von einem Entgleisen des Wachstums oder einem Stillstand am Arbeitsmarkt keine Rede sein kann. Die US-Wirtschaft brummt und sie könnte durch das neue Konjunkturpaket noch einmal befeuert werden, das am Samstag auch seinen Weg durch den Senat genommen hat. Befeuert wurden dadurch andererseits allerdings auch die Inflationssorgen, die zunächst für weiter steigende Renditen am Anleihemarkt sorgten.



Ungeachtet dessen, aber auch ungeachtet eines geopolitisch ausgelösten Ölpreis-Sprungs und einer weiter hohen Volatilität im Technologiesektor ist im DAX eine massive Ausbruchsbewegung zu beobachten. Was wir hier sehen, ist ein sehr starker weltweiter Bullenmarkt. Wenn der DAX das neue Rekordhoch hält, wäre nach oben zunächst Platz bis knapp an die 14.800er Marke heran. Alles in allem ist der heutige Tag die Fortsetzung eines laufenden Trends, und dieser bleibt aufwärtsgerichtet.