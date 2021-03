"Durch Karlsruhes Kultur können wir uns regenerieren und auf neue Ideen kommen" (FOTO)

Karlsruhe (ots) - Interview mit Christoph Werner, Geschäftsführer des

Drogerie-Primus dm



DM-Chef Christoph Werner versteht sich als Weltbürger. Dennoch hat der

Europäische Drogerie- Champion (11,5 Milliarden Euro Umsatz, 62.606

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) seinen Hauptsitz nicht in einer Metropole

zwischen Brüssel und Berlin.



Sondern in Karlsruhe. Warum?





Weil für Werner die vielfältige (Lebens-)Kultur der Stadt inspirierend ist.1. Sie hätten für Ihren Firmensitz jeden Standort der Welt wählen können. Warumsind Sie in Karlsruhe geblieben und nicht in einer deutschen oder europäischenMetropole?Christoph Werner: "Seitdem mein Vater 1973 den allerersten dm-Markt hier inKarlsruhe eröffnet hat, fühlen wir uns nicht nur der Stadt, sondern auch denMenschen hier sehr verbunden. Das dm- dialogicum ist ein Ausdruck dieserVerbundenheit. So haben wir uns bewusst entschieden, auch weiterhin in Karlsruhezu bleiben."2. Ist Karlsruhe für Sie ein inspirierender Kulturstandort - oder ehr primär einprosperierender Wirtschaftsstandort?Christoph Werner: "Für mich ist Karlsruhe sowohl das eine als auch das andere.Durch Kultur können wir uns regenerieren und auf neue Ideen kommen. Durch denWirtschaftsstandort können wir für andere Menschen initiativ werden. ImIdealfall verbindet sich daher beides. Dies ist in Karlsruhe der Fall."3. Karlsruhe hat das Image einer Provinzstadt. Was halten Sie dem entgegen?Christoph Werner: "Entscheidend ist, ob man sich in einer Stadt wohlfühlt.Karlsruhe hat alles, was Metropolen auch haben. Und zwar mit dem Vorteilwesentlich kürzerer Wege."4. Hat der Standort Karlsruhe den Erfolg von dm mit ermöglicht? Immerhin wurdeIhre Discounter-Idee in Karlsruhe geboren.Christoph Werner: "Die verkehrstechnische Anbindung von Karlsruhe ist für einFilialunternehmen von Vorteil. Und die gute Zusammenarbeit mit denVerantwortlichen der Stadt hat es uns ermöglicht, immer wieder gute Lösungen fürden zunehmenden Platzbedarf, der für die vielen dm- Märkte in Karlsruheerbrachten Dienstleistungen, zu finden. Durch das Karlsruher Institut fürTechnologie, KIT, werden Jahr für Jahr exzellente Fachkräfte ausgebildet."5. "Carlsruhe scheint zu etwas Großem bestimmt zu sein. Im Vergleich mitStuttgart kann man einen guten Geschmack im Bauen feststellen." Ein Zitat desWirtschaftstheoretikers Friedrich List. Stimmen Sie dem zu?Christoph Werner: "Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten. Bemerkenswertfinde ich folgenden Ausspruch, der Heinrich von Kleist zugesprochen wird 'Ichbin diesmal auch in Karlsruhe gewesen, und es ist schade, dass Du diese Stadt,die wie ein Stern gebaut ist, nicht gesehen hast. Sie ist klar und lichtvoll wieeine Regel, und wenn man hineintritt, so ist es, als ob ein geordneter Verstanduns anspräche'. Klar und lichtvoll wie eine Regel. Das ist m.E. eine guteVoraussetzung, um von dort ein Unternehmen wie dm zu gestalten, welches auf dieInitiative eines jeden Einzelnen setzt."6. Der Schriftsteller Ludwig Wechkerlin sagte über Karlsruhe: "Die griesgrämigespießbürgerliche Art des übrigen Schwaben wurde hier durch die Nähe Straßburgszu einer ungezwungenen, verbindlichen, fast atheniensischen Urbanität, und dieStutzer sind erträglich. Der vortreffliche Äther, der die Stadt umfließt, hatden Geist und die Herzen der Einwohner mitgereinigt." Hat er Recht?Christoph Werner: "Offenbar mochte Herr Wechkerlin die Schwaben nicht besonders.Die Schwaben, die bei dm arbeiten, erlebe ich nicht als griesgrämig,spießbürgerlich sondern als gut gelaunt und weltoffen. Dies allein dem StandortKarlsruhe zuzuschreiben wäre wahrscheinlich etwas gewagt."7. Spielt die badische Mentalität eine Rolle für die Qualität des StandortesKarlsruhe?Christoph Werner: "Sicherlich auch. Karlsruhe setzte bei der Stadtgründungbewusst auf Zuzug von außen, um schnell zu wachsen. Da zählte Toleranz undWeltoffenheit. Nicht von Ungefähr galt Baden daher immer schon als liberal."8. Was hat Karlsruhe, was Frankfurt, Hamburg, Berlin nicht haben?Christoph Werner: "Eine Pyramide."9. Verstehen Sie sich als Karlsruher - oder als Weltbürger?Christoph Werner: "Ich verstehe mich als Weltbürger, der in Karlsruhe zuhauseist."Pressekontakt:Stephan TheysohnKarlsruhe Tourismus GmbH(+49) 0721 602997 535mailto:stephan.theysohn@karlsruhe-tourismus.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/114686/4858296OTS: KTG Karlsruhe Tourismus GmbH