Die Bullen überrennen Fraport heute regelrecht. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund sechs Prozent vorzeigen. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 55,45 EUR. Beginnt dadurch nun eine neue Rallye?

Mit dem Anstieg auf über 55,45 Euro verbessert sich die Technik nun spübar. Denn Fraport kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Die Aktionäre hatten diesen Umkehrpunkt bisher bei 55,25 EUR austariert. Die Spannung bei Fraport ist also kaum zu überbieten.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Leerverkäufer oder Trader, die mit Puts spekulieren, können durch den Kursanstieg nämlich einen ordentlich Rabatt realisieren. Wenn Sie Fraport bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen.

