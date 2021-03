(Marktwerteinbuße im ersten Absatz konkretisiert)



NEW YORK/FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Unterschiedlicher könnte die Kursentwicklung von Tesla und Volkswagen in den zurückliegenden Wochen kaum gewesen sein. Während die Papiere der US-Elektroautoschmiede vom Ende Januar erreichten Rekordhoch von etwas mehr als 900 Dollar stark abfielen und ein Drittel und der Konzern damit rund 288 Milliarden Dollar an Börsenwert einbüßte, ging es für die Vorzüge des deutschen Automobilriesen in dieser Zeit um rund ein Viertel bergauf.

Tesla machte vor allem Schlagzeilen mit seinem Engagement in die digitale Währung Bitcoin. Schon in naher Zukunft will Konzernchef Elon Musk Zahlungen in Bitcoin bei Käufen von Autos und anderen Produkten akzeptieren. Den Bitcoin-Kurs hatte diese Ankündigung in die Höhe getrieben.