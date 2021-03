Der Dax steigt heute impulsiv und erericht ein neues Allzeithoch - während die Wall Strete trotz des nun praktisch beschlossenen 1,9 Billionen-Stimulus-Paket deutlich weniger euphorisch ist. Was ist da los?

Der Dax steigt heute impulsiv und erericht ein neues Allzeithoch - während die Wall Strete trotz des nun praktisch beschlossenen 1,9 Billionen-Stimulus-Paket deutlich weniger euphorisch ist. Was ist da los? In 2020 war der Dax den amerikanischen Indizes noch deutlich hinterher gehinkt, nun scheint sich das umzudrehen: der deutsche Leitindex besteht aus viel Value und wenig Growth, das scheint nun ein Vorteil zu sein. Denn die US-Tech-Werte leiden unter den weiter steigenden Renditen vor allem der US-Staatsanleihen, die den US-Dollar stark machen. Der schwächere Euro wiederum ist gut für den so exportlastigen deutschen Leitindex - aber vielleicht gibt es auch noch einen weiteren wichtigen Grund, warum trotz weiter bestehendem Lockdown die Kurse hierzulande stärker steigen als in den USA...

Das Video "Dax: Warum ist er plötzlich so stark?" sehen Sie hier..