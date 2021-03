Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Um einen Beitrag schreiben zu können, müssen Sie sich anmelden! Anmelden Jetzt kostenlos registrieren

Aktien Osteuropa Schluss Mehrheitlich höher - Gute internationale Stimmung Die wichtigsten Börsen Osteuropas haben am Montag mehrheitlich höher geschlossen. Unterstützend werteten Marktbeobachter zum Wochenauftakt eine starke Stimmung an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street. In Budapest legte der Bux um …