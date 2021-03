(Neu: Schlusskurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Anleger verabschieden sich am Montag weiter von ihren bisherigen Lieblingen in der Corona-Zeit. Vieles von dem, was in den vergangenen Krisenmonaten als Profiteur Rang und Namen hatte, wird gemieden. Stattdessen steigen zyklische Werte, deren Geschäfte von einem Abklingen der Pandemie profitieren können, rasant in der Gunst der Anleger. Mit international voranschreitenden Impfkampagnen prägt dieses Anlegerverhalten nun schon etwa drei Wochen die Märkte. Auch das Thema steigender Zinsen am Anleihemarkt trieb die Investoren am Montag weiter um.

Unter den großen Dax-Gewinnern tauchten zu Wochenbeginn wieder die 4,3 Prozent höheren Aktien der Deutschen Bank auf, aber auch einige Autobauer oder die Papiere des Triebwerkbauers MTU , die 4,9 Prozent gewannen.