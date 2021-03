Canada Silver Cobalt Works startet Re-2Ox-Website mit Schwerpunkt Batterierecycling

Coquitlam, BC, 8. März 2021 - Canada Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen“ oder „Canada Silver Cobalt“) freut sich, den Start einer neuen Website für die Initiative zum Recycling von Batterien unter Verwendung des eigens entwickelten umweltfreundlichen hydrometallurgischen Verfahrens bekannt zu geben. Das Re-2Ox-Verfahren wurde bereits erfolgreich in der Entwicklung einer Kobaltsulfatverbindung für die Endanwendung in Lithiumionenbatterien eingesetzt. Jetzt möchte das Unternehmen dieses Verfahren im Recycling von gebrauchten Lithiumionenbatterien und anderen Altstoffen, die wertvolle Metalle enthalten, verwenden.