Bewerbung um den Corporate Health Award 2021 gestartet / Deutschlands renommierteste Auszeichnung für betriebliches Gesundheitsmanagement geht in das 13. Jahr (FOTO)

Bonn (ots) - Die weltweite Pandemie hat auch deutsche Unternehmen vor besondere

Herausforderungen gestellt und den Arbeitsmarkt gehörig aufgewirbelt. Die

Gesundheit der Mitarbeiter sowie die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen gewinnt

damit noch einmal an Priorität. Eine nachhaltige Personalpolitik und

entsprechende Managementprozesse sind Bestandteile eines gut aufgestellten

Corporate Health Managements. Sie sind somit auch Kennzeichen derjenigen

Arbeitgeber, die diese Prioritäten bereits erkannt und erfolgreich umgesetzt

haben. Wie erfolgreich sie tatsächlich sind, wird die diesjährige Bewerbung um

den Corporate Health Award zeigen.



Steffen Klink, Director of Social Sustainability bei EUPD Research und Leiter

des Corporate Health Awards: "Gerade in der Krise konnten Arbeitgeber zeigen,

was sie wirklich können und was sie ausmacht. Die effiziente Zusammenarbeit von

Gesundheitsmanagement, Arbeitsschutz, Personalabteilung, Betriebsrat und

Geschäftsführung in der Erstellung von Hygieneplänen und flexiblen

Arbeitslösungen verdeutlicht die Notwendigkeit von nachhaltigen

Personalstrategien. Diese muss alle Beteiligten ins Boot holen und nicht nur

kurzfristige Verbesserungen für die Belegschaft, sondern auch die langfristige

Überbrückung dieser nie dagewesenen Extremsituation möglich machen."







Prozesse offiziell und nachvollziehbar bewerten und verifizieren zu lassen. Für

die datenbasierte Analyse, Auswertung und Interpretation der entsprechenden

Kennzahlen steht seit 2009 der Corporate Health Evaluation Standard (CHES) des

Forschungsunternehmens EUPD Research. Das Qualitätsmodell bildet die Basis für

die jährliche Bewerbungsphase (https://www.corporate-health-award.de/) des

Corporate Health Award, die ab sofort zum 13. Mal in Folge von den Initiatoren

EUPD Research und der Handelsblatt Media Group ausgerufen wird.



"Bereits die letztjährige Awardverleihung hat den Einfallsreichtum und das

Engagement der deutschen Arbeitgeber gezeigt. Wir freuen uns, auch in diesem

Jahr vorbildliche Unternehmen auszeichnen zu dürfen", ergänzt Steffen Klink.



Der Weg zum Corporate Health Award



Im ersten Schritt ist jede Organisation aus Wirtschaft und öffentlicher Hand

berechtigt, den Online-Qualifizierungsbogen bis zum 31. Mai 2021 einzusenden.

Dessen Auswertung führt zum kostenfreien offiziellen Deutschland-Benchmark, den

alle Teilnehmer zum Abschluss der Bewerbungsphase automatisch erhalten und sich

damit individuell in ihrer Branche vergleichen können. Die besten Unternehmen

jeder Branche wiederum können den nächsten Schritt gehen und ihre Angaben aus Seite 2 ► Seite 1 von 3



Der Corporate Health Award bietet Unternehmen die Möglichkeit, ihre Systeme undProzesse offiziell und nachvollziehbar bewerten und verifizieren zu lassen. Fürdie datenbasierte Analyse, Auswertung und Interpretation der entsprechendenKennzahlen steht seit 2009 der Corporate Health Evaluation Standard (CHES) desForschungsunternehmens EUPD Research. Das Qualitätsmodell bildet die Basis fürdie jährliche Bewerbungsphase (https://www.corporate-health-award.de/) desCorporate Health Award, die ab sofort zum 13. Mal in Folge von den InitiatorenEUPD Research und der Handelsblatt Media Group ausgerufen wird."Bereits die letztjährige Awardverleihung hat den Einfallsreichtum und dasEngagement der deutschen Arbeitgeber gezeigt. Wir freuen uns, auch in diesemJahr vorbildliche Unternehmen auszeichnen zu dürfen", ergänzt Steffen Klink.Der Weg zum Corporate Health AwardIm ersten Schritt ist jede Organisation aus Wirtschaft und öffentlicher Handberechtigt, den Online-Qualifizierungsbogen bis zum 31. Mai 2021 einzusenden.Dessen Auswertung führt zum kostenfreien offiziellen Deutschland-Benchmark, denalle Teilnehmer zum Abschluss der Bewerbungsphase automatisch erhalten und sichdamit individuell in ihrer Branche vergleichen können. Die besten Unternehmenjeder Branche wiederum können den nächsten Schritt gehen und ihre Angaben aus