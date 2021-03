Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien New York Rotation in Standardwerte geht weiter - Dow auf Rekordhoch Am US-Aktienmarkt schichten am Montag die Anleger weiter vom hoch bewerteten Technologiesektor in Standardwerte um. Der Leitindex Dow Jones Industrial kletterte auf ein Rekordhoch. Zuletzt gewann er 1,65 Prozent auf 32 015,45 Punkte. Der …