ERLÄUTERUNG ZUR PRESSEMITTEILUNG: CENTOGENE ENTDECKT BEI DER SEQUENZIERUNG POSITIVER BEFUNDE SELTENE SARS-COV-2 VARIANTE B.1.525 ERSTMALS IN DEUTSCHLAND

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir haben heute Nachmittag gemeldet, CENTOGENE habe bei der Vollgenom-Sequenzierung positiver Corona-Befunde die SARS-CoV-2 Variante B.1.525 erstmals in Deutschland nachgewiesen. Inzwischen wurden wir darauf hingewiesen, dass andere Forschungseinrichtungen die Variante bereits zuvor in Proben aus Deutschland entdeckt haben. Richtig ist: Die Variante B.1.525 wurde durch CENTOGENE nun erstmals in einer durch das Unternehmen selbst entnommenen und analysierten Probe am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) nachgewiesen. Zur Erläuterung erklärte Professor Peter Bauer, Chief Genomic Officer des Unternehmens: "Um die Pandemie effektiv zu bekämpfen, ist es enorm wichtig, neue Varianten und Mutationen möglichst schnell öffentlich zu machen. Hier ist uns in diesem Bemühen im Eifer des Gefechts allerdings ein Fehler unterlaufen. Wir bedanken uns für die eingegangenen Hinweise."



Korrigierte Fassung:



CENTOGENE entdeckt bei der Sequenzierung positiver Befunde seltene SARS-CoV-2 Variante B.1.525 erstmals in einer durch das Unternehmen analysierten Probe



Bei der Vollgenom-Virus-Sequenzierung positiver SARS-CoV-2 Befunde hat CENTOGENE erstmals die neue und möglicherweise besorgniserregende Variante B.1.525 auch in einer durch das Unternehmen entnommenen und analysierten Probe nachgewiesen

Die Variante B.1.525 vereint Merkmale der britischen Variante und den Varianten aus Brasilien und Südafrika, die bisher zum Beispiel auch in Dänemark, Italien, Nigeria, Norwegen, Kanada, UK und USA festgestellt wurden

Seit Anfang 2021 unterzieht CENTOGENE positive SARS-CoV-2 Befunde aus deren Testzentren und mobilen Einsatzteams in ganz Deutschland einer Vollgenom-Virus-Sequenzierung, um das Auftreten und die Verbreitung neuer Virus-Varianten schnell zu erkennen und entgegen zu wirken