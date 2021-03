Kaugummi-Krise, ein Kommentar von Bernd Neubacher zu Kreditausfällen Frankfurt (ots) - Exakt ein Jahr ist es her, dass die Dimension der Corona-Pandemie schlagartig ins Bewusstsein der Finanzmarktteilnehmer trat. Am 9. März 2020 legte der Dax den größten Tagesverlust seit dem 11. September 2001 hin. Sicher: Nur die kühnsten Optimisten dürften damals geglaubt haben, die Seuche werde binnen Jahresfrist ausgestanden sein. Wer aber hätte gedacht, dass man geschlagene zwölf Monate später immer noch darauf warten würde, dass sie in Form von Schuldnerausfällen in den Büchern der Kreditwirtschaft ankommt?

Die Zahlen, welche die Sparkassen Hessen-Thüringens am Montag präsentiert haben, zeigen ebenso wie die zuvor publizierten Ergebnisse der öffentlich-rechtlichen Institute in Baden-Württemberg und Niedersachsen sowie der Kreditgenossen im Ländle: Zwar zieht die Risikovorsorge teils scharf an. Noch immer aber rüstet man sich damit sowie mit der Thesaurierung von Gewinnen für Gegenwind, der noch kommen wird.