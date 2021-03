Tanner Pharma Group erweitert Programm für Zugang außerhalb der USA, um LEUKINE für die Anwendung bei Patienten mit Atemwegserkrankungen in Verbindung mit COVID-19 bereitzustellen

Die Tanner Pharma Group (Tanner) hat heute die Erweiterung des LEUKINE Access Program (LeAP) als Kanal für den Vertrieb von LEUKINE (Sargramostim) auf den internationalen Märkten bekanntgegeben. LEUKINE, das von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde FDA im Jahr 1991 zugelassen wurde und jetzt von Partner Therapeutics (PTx) hergestellt wird, ist ein rekombinanter Granulozyten-Makrophagen-Kolonie-stimulierender Faktor (granulocyte makrophage colony-stimulating factor, GM-CSF), der das Immunsystem stimuliert und bei Leukämiepatienten zur Senkung des Infektionsrisikos angewendet wurde.

PTx hat kürzlich bekanntgegeben, dass eine in Belgien mit hospitalisierten COVID-19-Patienten, die an akutem hypoxischem Atemversagen leiden und zusätzlichen Sauerstoff brauchen, durchgeführte klinische Studie mit Leukine den primären Endpunkt einer signifikanten Verbesserung der Lungenfunktion erreicht hat. Die Verbesserung der Oxygenierung um mindestens 33 % oder mehr gegenüber der Basislinie wurde bei 54 % der Patienten im Arm LEUKINE plus Behandlungsstandard beobachtet, gegenüber 26 % der Patienten im Behandlungsstandard (p=.0147).