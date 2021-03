Mainstay Medical gibt Markteinführung von ReActiv8 in Australien bekannt

Mainstay Medical Holdings plc („Mainstay“ oder das „Unternehmen“) gab heute die Markteinführung von ReActiv8, dem implantierbaren Neurostimulationssystem zur Behandlung chronischer Schmerzen des unteren Rückens, in Australien bekannt.

„Die Markteinführung von ReActiv8, unserer wiederherstellenden Neurostimulationstherapie, in Australien ist ein wichtiger Meilenstein für unsere globale Vermarktung. Von Anfang an haben mehrere australische Top-Ärzte an unseren klinischen Studien teilgenommen und diese gehören weltweit zu den erfahrensten in der Auswahl und Behandlung von Patienten mit ReActiv8. Wir freuen uns, ReActiv8 australischen Ärzten und ihren Patienten, die an mechanisch bedingten chronischen Schmerzen des unteren Rückens leiden, kommerziell zur Verfügung zu stellen“, so Jason Hannon, CEO von Mainstay.