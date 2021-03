Das Technology Innovation Institute in Abu Dhabi beruft internationale Experten in den Beirat des Secure Systems Research Centre

Das Technology Innovation Institute (TII), der Grundpfeiler der angewandten Forschung des Advanced Technology Research Council (ATRC) in Abu Dhabi, gab heute die Berufung internationaler Experten auf dem Gebiet der Systemsicherheit in den Beirat (Board of Advisors) seines Secure Systems Research Centre (SSRC) bekannt.

Dr Shreekant Thakkar, Chief Researcher, Secure Systems Research Centre (SSRC), Technology Innovation Institute (TII) (Photo: AETOSWire)

Das Secure Systems Research Centre ist eines der ersten sieben dedizierten Zentren des TII und gehört zu den wenigen globalen Zentren seiner Art, in denen Experten zusammenkommen, um bahnbrechende Forschung auf dem Gebiet der sicheren Systeme zu betreiben. Der hochkarätige neue Beirat verfügt über gebündelte Expertise in den Bereichen Sicherheit und Ausfallsicherheit im Zusammenhang mit autonomem Computing und wird die Bemühungen des Forschungsteams des Zentrums bei der Entwicklung von End-to-End-Lösungen zum Schutz von cyber-physischen und autonomen Systemen anleiten.

Der Beirat besteht aus:

Prof. Ernesto Damiani, Professor, Fachbereich Elektrotechnik und Informatik, Senior Director des Artificial Intelligence & Intelligent Systems Institute, Direktor des Center for Cyber Physical Systems (C2PS) der Khalifa University in den Vereinigten Arabischen Emiraten, zu dessen Forschungsinteressen sichere serviceorientierte Architekturen, datenschutzgerechte Big-Data-Analytik und Sicherheit cyber-physischer Systeme gehören.

Dr. Hoda Alkhzaimi, Wissenschaftliche Assistenzprofessorin an der New York University Abu Dhabi (NYUAD) und Direktorin des Center of Cyber Security der Universität. Sie arbeitete mit Forschungs- und Entwicklungsstellen im Bereich Cybersicherheit und Kryptologie. Ihre Forschungsinteressen umfassen die Sicherheit von unbemannten Fluggeräten (UAVs), Kryptologie, Kryptoanalyse und die Entwicklung von Sicherheits-Hardware- und Softwarekomponenten.

Dr. Bushra Alblooshi, Leiterin des Bereichs Forschung und Innovation am Dubai Electronic Security Center (DESC). Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in den Bereichen Cloud Computing, Cybersicherheit, Computerforensik und Kryptografie.

Prof. Inseok Hwang, Professor an der School of Aeronautics and Astronautics der Purdue University. Er ist spezialisiert auf die Forschung zu intelligenter und hochsicherer Autonomie für cyber-physische Systeme mit Anwendungen auf komplexe vernetzte Systeme, wie z. B. Multi-Fahrzeug-Systeme.