Infor und C3 AI bilden strategische Partnerschaft, um skalierbare Industrieanwendungen für Enterprise-KI zu realisieren

C3 AI (NYSE: AI), ein führender Anbieter von Enterprise-KI-Software, und Infor, ein führendes Unternehmen im Bereich ERP-Technologie-Cloud, haben heute ein weitreichendes strategisches Bündnis angekündigt. Damit sollen die Enterprise-Class-Lösungen für künstliche Intelligenz (KI) in verschiedenen relevanten Branchen erweitert werden, um die nativen Ressourcen von Infor für maschinelles Lernen zu erweitern. So kann Infor die Expansion seiner Industrieangebote hin zu Edge-Szenarios untersuchen und Möglichkeiten analysieren, umfassendere Ressourcen über die Standardangebote von Infor hinaus anzubieten.

Infor hat vor, für seine Kunden von C3 AI vorgefertigte Lösungen unter dem Markennamen Infor zu vermarkten, zu lizenzieren und bereitzustellen und neue Lösungen für die Verwendung der C3 AI Suite zu untersuchen. Infor und C3 AI gehen davon aus, dass sie die bestehenden digitalen Portfolios beider Unternehmen nutzen können, um zusammen an neuen integrierten Enterprise-KI-Anwendungen zu arbeiten, mit denen spezifischer Industriebedarf gedeckt werden kann. Der anfängliche Schwerpunkt wird auf vorausschauender Wartung im Zusammenhang mit Systemen des Internets der Dinge (Internet of Things, IoT) liegen. Dabei besteht das Ziel darin, eine proaktivere und genauere Wartungsstrategie innerhalb der Lösung EAM (Enterprise Asset Management) von Infor zu realisieren. Die Partnerschaft ist so strukturiert, dass die Erkundung weiterer Vertikalen ermöglicht wird. Sie ist darauf ausgelegt, dass die bestehenden Plattformtechnologien von Infor mit fortgeschrittenen Analysen und integrierter Intelligenz ergänzt werden.

„C3 AI bietet ein unglaubliches Spektrum von Fachwissen und KI-Expertise an, um zur Erweiterung unserer Grenzen beizutragen“, sagte Kevin Samuelson, CEO von Infor. „Durch die Ergänzung unseres bestehenden Infor-Produktportfolios mit vorgefertigten KI-Anwendungen von C3 AI, die nativ in der Cloud laufen, können wir das Infor-Portfolio von Anwendungsfällen erweitern und Infor weiterhin in die richtige Position bringen, um Nutzen aus dem kognitiven Zeitalter zu ziehen. Dank diesem Zusammenschluss können die Branchenexpertise und das Repertoire von Plattformtechnologien von Infor mit den bedeutenden KI-Ressourcen von C3 AI kombiniert werden. Unsere Kunden können so von hochmodernen Lösungen für Enterprise-KI profitieren.“