Osnabrück (ots) - Vor Tarifgesprächen: Gewerkschaft sieht Fleischkonzerne "auf

Bewährung"



DGB-Vorständin Piel: Arbeitsbedingungen auch in anderen Branchen unter die Lupe

nehmen



Osnabrück. Seit zwei Monaten ist der Werkvertrag in der Fleischbranche

Geschichte, und die Situation der Arbeiter unter anderem in Schlachtbetrieben

soll sich weiter verbessern. Gegenüber der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ)

sagte DGB-Vorständin Anja Piel: "Eine Nagelprobe für verbesserte Bedingungen in

der Branche werden die Tarifverhandlungen zwischen der NGG und dem Arbeitgeber

ab Donnerstag sein." Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) fordert

unter anderem einen Mindestlohn von zwölf Euro, für Facharbeiter soll dieser 17

Euro betragen.







Fleischbranche auf Bewährung, so Piel weiter. "Wir schauen uns an, wie sich die

Situation entwickelt, wie ernst es den Arbeitgebern wirklich ist, etwas zum

Besseren für die Beschäftigten zu verändern." Auch das Vertrauen der Verbraucher

müssten sich die Konzerne zurückgewinnen. "Das wachsame Auge der Öffentlichkeit

ruht auf der Fleischbranche, und die Arbeitgeber stehen in der Pflicht zu

liefern, nicht nur reumütige Ansagen zu machen. Sonst werden die Verbraucher die

Produkte nicht mehr kaufen", ist Piel überzeugt.



Auch in anderen Branchen sieht die DGB-Vorständin Veränderungen nötig. "Ich bin

zuversichtlich, dass das Arbeitsschutzkontrollgesetz weitere Debatten auslösen

wird. Wir haben in Deutschland im 21. Jahrhundert noch mehr Bereiche, in denen

prekäre Arbeitsverhältnisse unter die Lupe gehören", sagte Piel und nannte als

Beispiele die Pflege, die Situation von Lkw-Fahrern wie auch die Paketdienste.

Auch die Landwirtschaft ließ sie nicht außen vor. "Bald beginnen die

Erntearbeiten, und die Verbände haben bereits gefordert, die nicht

sozialversicherungspflichtige Arbeit auf 115 Tage auszuweiten. Da sind wir als

Gewerkschaft hochalarmiert."



