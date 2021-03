Evotec SE (ISIN: DE0005664809) hat in den letzten Monaten einerseits operativ gute, zukunftsgerichtete Meldungen „geliefert“, wobei eine richtige kurzfristig in der Bilanz deutlich sichtbare Meldung fehlte, und andererseits ist der Aktienkurs explodiert – nicht wegen operativer Entwicklungen,

sondern wegen einer Kleinanlegerrevolte gegen Shortseller. In diesem Kampf war die Evotec Aktie ein Nebenkriegsschauplatz. Und jetzt kommt die Aktie langsam wieder dahin zurück, wo sie vor dem GameStop-Effekt stand. Sie fällt heute sogar wieder hinter das Kursniveau vor dem 25.01.2021 zurück. Derzeit scheint es bei Evotec zuerst nur um die kurzfristige Jagd nach Rekorden oder Short Squeeze Käufen gegangen zu sein und dann haben diese Spekulanten mit abnehmender Shortquote die Aktie wieder verkauft. Und später befassen wir uns dann noch mit der heute gemeldeten ersten ERHÖHUNG der meldepflichtigen Shortpositionen bei Evotec seit dem 25.01.2021. Wittert da jemand wieder eine Chance auf noch weiter fallende Kurse?

Von einem wahren Kaufrausch bis auf 43,00 EUR je Aktie getrieben,

sahen im anschliessenden Abwärtsrutsch in einer kurzen Atempause bei Kursen von 31,00 oder 32,00 EUR einige bereits Kaufkurse, vergessend das Evotec in den ersten Januar-Wochen auf einem Niveau von 29,00 bis 30,00 EUR in einem Allzeithochbereich handelte, dann ab dem 25.01. ging es auf einmal im Umfeld der GameStop-Spekulation „wie mit einer Rakete nach oben“. Eigentlich waren die 30,00 EUR schon eine unter Bewertungskriterien und Analystenerwartungen schon relativ hohe Bewertung.

Mittel- und langfristig scheinen natürlich bei Erfolgen in den Blockbuster-Forschungsprojekten – einige der über 100 Einzelprojekte, die sich in der Evotec-Pipeline befinden – durchaus wesentlich höhere Kurse möglich. Aber kurzfristig fehlen nach Meinung vieler Akteure den kurz gesehenen 43,00 EUR die operativen „Unterstützungen“. Und jetzt ist man wieder auf Anfang. Jetzt sollte wieder Zeit für operative Betrachtungen sein.

