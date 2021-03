Diese Veränderungen haben es in sich – Bayer AG, Blackrock Gold, Daimler AG

„Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, dass man sie ignoriert.“ Dieses Zitat stammt von dem englischen Schriftsteller Aldous Huxley (1894 – 1963) und passt hervorragend in die heutige Zeit; genauso wie sein bekannter dystopischer Roman …

„Tatsachen schafft man nicht dadurch aus der Welt, dass man sie ignoriert.“ Dieses Zitat stammt von dem englischen Schriftsteller Aldous Huxley (1894 – 1963) und passt hervorragend in die heutige Zeit; genauso wie sein bekannter dystopischer Roman „Schöne neue Welt.“ Wer sich auf Veränderungen nicht vorbereitet, der verpasst gerade an den Börsen wichtige Trends, um die eigenen Ersparnisse zu sichern und mit dem Trend zu mehren. Mit den heute vorgestellten Aktien sollten Anleger von den nachhaltigen Trends in den kommenden Monaten und Jahren profitieren können.Weiterlesen auf: www.derfinanzinvestor.de