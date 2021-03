---------------------------------------------------------------------------

FUCHS schließt schwieriges Jahr 2020 erfolgreich ab



* Umsatz rückläufig um 8% auf 2,4 Mrd. EUR



* EBIT rückläufig um 3% auf 313 Mio EUR



* Dividendenerhöhung um 2% auf 0,99 EUR je Vorzugs- und 0,98 EUR je Stammaktie



* Prognose 2021 mit Umsatz auf Vorkrisenniveau 2019 und EBIT auf Niveau 2020



* Wichtige Meilensteine bei FUCHS2025 erreicht



FUCHS auf einen Blick



in Mio EUR 2020 2019 Abw. Abw. % Umsatz (1) 2.378 2.572 -194 -8 Europa, Mittlerer Osten, Afrika 1.446 1.579 -133 -8 Asien-Pazifik 698 718 -20 -3 Nord- und Südamerika 387 418 -31 -7 Konsolidierung -153 -143 -10 EBIT vor at Equity einbezogenen Unternehmen 303 310 -7 -2 EBIT 313 321 -8 -3 Ergebnis nach Steuern 221 228 -7 -3 Investitionen 122 154 -32 -21 Freier Cashflow vor Akquisitionen 238 175 63 36 Akquisitionen -114 -13 -101 - Freier Cashflow 124 162 -38 -23 FUCHS Value Added 165 174 -9 -5 Ergebnis je Aktie in EUR

Stammaktie 1,58 1,63 -0,05 -3 Vorzugsaktie 1,59 1,64 -0,05 -3 Mitarbeiter zum 31. Dezember 5.728 5.627 101 2 (1) Nach Sitz der Gesellschaften



Der Geschäftsverlauf im Jahr 2020 war stark von der Covid-19-Pandemie geprägt. Das Herunterfahren der Wirtschaftsaktivität und die umfangreichen Lockdowns führten zu drastischen Umsatzrückgängen, die sich insbesondere im zweiten Quartal niederschlugen. Erholungstendenzen, die in den Folgequartalen und besonders zum Ende des Jahres eintraten, konnten die Rückgänge aus dem Frühjahr nicht kompensieren. Auf Gesamtjahressicht blieb der Umsatz mit -8% hinter dem Wert des Vorjahres zurück.

Dem starken Umsatzrückgang begegnete FUCHS mit Kostendisziplin: Maßnahmen zur Kostensenkung bei Personal- und Sachkosten wurden implementiert - dies jedoch mit Augenmaß, ohne größere Abbauprogramme und ohne Zukunftsprojekte zu gefährden. Im Ergebnis konnten die Funktionskosten des Konzerns 2020 im Vergleich zum Vorjahr reduziert werden. Positive Mix-, Währungs- und Rohstoffkosteneffekte führten darüber hinaus zu einer verbesserten Bruttomarge. Insgesamt sank das EBIT gegenüber dem Vorjahr daher um lediglich 3%.