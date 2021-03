Erfolgreiches Geschäftsjahr für Espace

- Der Periodengewinn stieg auf CHF 22.0 Mio. (Vorjahr CHF 16.8 Mio.), positiv beeinflusst durch steuerliche Sondereffekte (4.5 Mio.) und Aufwertung der Liegenschaften (CHF 1.3 Mio.)

- Der bereinigte Periodengewinn* stieg um rund 21 % auf CHF 16.4 Mio. (Vorjahr CHF 13.5 Mio.).

- Der Leerstand der Renditeliegenschaften sank auf 5.62 %. (Vorjahr 6.67 %).

- Gut gefüllte Projektpipeline im Umfang von rund CHF 80.0 Mio. bis 2025.

- Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 20. Mai 2021 die Ausschüttung einer erhöhten Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 5.25 pro Aktie (Vorjahr CHF 4.75).



Espace Real Estate (Espace) kam dank ihrer vor Jahren eingeschlagenen Strategie, den Wohnanteil zu erhöhen und weiteren Verbesserungen im operativen Bereich, gut durch das vergangene, von Corona geprägte Jahr. Aufgrund der erfolgreichen Erstvermietung von drei Wohnüberbauungen stiegen die Erlöse aus Vermietung um 7.3 % auf CHF 34.6 Mio. (Vorjahr CHF 32.2 Mio.). Der Periodengewinn stieg auf CHF 22.0 Mio. (Vorjahr CHF 16.8 Mio.). Dieses Ergebnis ist positiv beeinflusst durch die Anpassung von Rückstellungen für latente Steuern in der Höhe von CHF 4.5 Mio. als Folge der Steuerreform im Kanton Solothurn und durch die Aufwertung der Liegenschaften im Umfang von CHF 1.3 Mio. Der bereinigte Periodengewinn* stieg um rund 21 % auf CHF 16.4 Mio. (Vorjahr CHF 13.5 Mio.).

(*Bereinigter Periodengewinn = Gewinn ohne Erfolg aus Neubewertungen sowie Anpassung Satz lat. Steuern)



Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung am 20. Mai 2021 die Ausschüttung einer erhöhten Dividende aus Kapitaleinlagereserven von CHF 5.25 pro Aktie (Vorjahr CHF 4.75). Weil Espace nicht an der Börse kotiert ist, kann die Ausschüttung aus den Kapitaleinlagereserven für Privatpersonen mit Wohnsitz in der Schweiz vollumfänglich steuerfrei erfolgen.