DGAP-News: HAMBORNER REIT AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf HAMBORNER REIT AG erwirbt Büroobjekt in Mainz und veräußert weitere innerstädtische Einzelhandelsimmobilien 09.03.2021 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

HAMBORNER REIT AG erwirbt Büroobjekt in Mainz und veräußert weitere innerstädtische Einzelhandelsimmobilien

- Erwerb einer Büroimmobilie im Rahmen des ,Manage-to-Core'-Ansatzes

- Erfolgreiche Veräußerung weiterer innerstädtischer Einzelhandelsobjekte

- Fortsetzung der Portfoliooptimierung in Verbindung mit zügiger Reinvestition der Verkaufserlöse

Duisburg, 9. März 2021 - Die HAMBORNER REIT AG hat in der vergangenen Woche den Kaufvertrag für ein Büroobjekt in Mainz unterzeichnet, dessen Wertpotenzial im Rahmen des ,Manage-to-Core'-Ansatzes gehoben werden soll.

Im Zuge der im vergangenen Jahr erfolgten Anpassung der Unternehmensstrategie hatte die Gesellschaft ihr Investitionsprofil erweitert. Dieses sieht neben dem Ausbau des bestehenden Kernportfolios die Akquisition ausgewählter Immobilien vor, welche sich durch kurz- bis mittelfristig erforderliche Vermietungs-, Modernisierungs- oder Repositionierungsanforderungen kennzeichnen und diesbezüglich zusätzliche attraktive Wertsteigerungspotenziale bieten.

Bei dem Ankaufsobjekt in Mainz handelt es sich um eine Büroimmobilie, welche in den 1990er Jahren am etablierten Bürostandort ,Kisselberg' errichtet wurde. Das Objekt profitiert sowohl von seiner hervorragenden infrastrukturellen Anbindung als auch dem dynamisch wachsenden Umfeld, welches bereits heute durch den Sitz zahlreicher namhafter Unternehmen sowie wichtiger Bildungs- und Forschungsinstitutionen (u.a. Johannes-Gutenberg-Universität, Max-Planck-Institut sowie dem Impfstoffentwickler BioNTec) geprägt ist.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist die Immobilie vollständig vermietet, wobei die Mietvertragsrestlaufzeit rd. drei Jahre beträgt. Im zeitlichen Anschluss hieran beabsichtigt HAMBORNER im Rahmen der Nachvermietungsaktivitäten sowie unter Berücksichtigung ihrer Nachhaltigkeitsstrategie inner- und außerhalb des Gebäudes umfangreiche Modernisierungsmaßnahmen durchzuführen. Dies schließt u.a. die energetische Neugestaltung der Fassade sowie einer zukunftsgerichteten Raumklimatisierung mit ein.