Santhera gibt Resultate der Anleihensgläubigerversammlung bekannt

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH IT WOULD BE UNLAWFUL TO DO SO. Pratteln, Schweiz, 9. März 2021 – Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt bekannt, dass an der gestrigen Anleihensgläubigerversammlung zwar eine grosse Mehrheit von 89% für die Beschlüsse gestimmt hat, jedoch der für eine Annahme erforderliche Schwellenwert von 2/3 aller ausstehenden Obligationen nicht erreicht wurde. Die Anleihensgläubiger können weiterhin ihre Stimme für den Beschluss abgeben, der eine Restrukturierung der 2022 fällig werdenden CHF 60 Millionen 5% Wandelanleihe ermöglichen würde. Insgesamt waren CHF 39'130’000 (65%) der Obligationen an der Anleihensgläubigerversammlung vertreten und davon stimmten CHF 34'775’000 oder 89% für den Beschluss. Diese Ja-Stimmen, die 58% der gesamten ausstehenden Wandelanleihe repräsentieren, erreichten jedoch nicht den für die Beschlussfassung erforderlichen Schwellenwert von 2/3 (oder CHF 40 Millionen). Anleihensgläubiger, die ihre Stimme noch nicht abgegeben haben, können dies noch innerhalb einer Frist von maximal zwei Monaten tun, es sei denn, die Gesellschaft würde eine kürzere Frist festlegen. Santhera hat festgestellt, dass eine Restrukturierung der Anleihe erforderlich ist, um Santhera, vorausgesetzt, die im Q2-2021 erwarteten VISION-DMD-Resultate fallen positiv aus, die Aufnahme zusätzlicher Finanzmittel zu ermöglichen. Die Restrukturierung ist somit auch entscheidend für die Unternehmensfortführung von Santhera bis nach einer solchen Anschlussfinanzierung. “Wir sind den Anleihensgläubigern, die unsere Anträge bereits unterstützt haben, sehr dankbar. Gleichzeitig ermutige ich alle Anleihensgläubiger, die sich noch nicht geäussert haben, ihre Stimme abzugeben, um diesen für Santhera wichtigen Beschluss noch zu erreichen”, sagte Dario Eklund, CEO von Santhera. “In Erwartung der weiteren Unterstützung durch die Anleihensgläubiger hoffen wir, dass unsere Vorschläge von den Aktionären an der Generalversammlung angenommen werden.” Santhera hat für den 18. März 2021 eine ausserordentliche Generalversammlung einberufen, an der der Verwaltungsrat den Aktionären unter anderem die Genehmigung bzw. Ermächtigung und Ausgabe der zur Restrukturierung der Anleihe erforderlichen Aktien vorschlagen wird. Zugehörige Dokumente

Formulare zur Stimmabgabe der Anleihensgläubiger finden Sie hier .

Einladung zur Gläubigerversammlung (8. März 2021), zur ausserordentlichen Generalversammlung (18. März 2021) und Begleitdokumente:

http://www.santhera.de/investors-and-media/investor-toolbox/aktionaers



