Die Symrise AG hat ihren profitablen Wachstumskurs 2020 trotz herausfordernder Rahmenbedingungen verlässlich fortgesetzt. Das Unternehmen steigerte seinen Umsatz unter Berücksichtigung von Portfolio- und Wechselkurseffekten um 3,3 % auf 3.520 Mio. EUR. Organisch stieg der Umsatz um 2,7 %. Damit übertraf der Konzern das Marktwachstum deutlich, das für 2020 auf 1,0 % geschätzt wird. Zugleich blieb Symrise jedoch hinter dem selbst gesteckten Umsatzziel zurück, da die Geschäftsentwicklung im Monat Dezember durch den kriminellen Cyber-Angriff beeinträchtigt war. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg 2020 um 5,8 % auf 742 Mio. EUR. Die Profitabilität erreichte mit einer EBITDA-Marge von 21,1 % ein hervorragendes Niveau und lag innerhalb der erwarteten Bandbreite. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor dem Hintergrund der guten Entwicklung für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividendenerhöhung auf 0,97 EUR vor.



"Die Symrise AG erreichte im historischen Ausnahmejahr 2020 ein sehr solides Ergebnis. Trotz der Nachfrageverschiebungen infolge der weltweiten Corona-Pandemie waren wir voll auf Kurs bis wir auf den letzten Meilen durch einen kriminellen Cyber-Angriff ausgebremst wurden. Auch wenn wir unsere Wachstumsziele daher nicht ganz erreicht haben, so konnten wir dennoch unsere Profitabilität auf hohem Niveau halten und das Ergebnis weiter steigern. Dieser Erfolg belegt einmal mehr, dass wir über ein robustes Geschäftsmodell verfügen und unsere engagierten Mitarbeiter verlässlich Wert schaffen. Unsere Aktionäre wollen wir daher auch für 2020 an den Unternehmenserfolgen beteiligen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung eine Dividende von 0,97 EUR vor. Das ist die 11. Dividendenerhöhung in Folge", sagt Dr. Heinz Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG. "Die Pandemiebekämpfung wird den Alltag der Menschen und das Wirtschaftsleben auch 2021 prägen, dennoch blicken wir mit Zuversicht auf das laufende Geschäftsjahr und erwarten eine verlässliche Nachfrage. Vor diesem Hintergrund streben wir ein organisches Umsatzwachstum von 5 bis 7 % und eine EBITDA-Marge von rund 21 % an."