LONDON (dpa-AFX) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone hat die Preisspanne für seine europäische Funkturmsparte Vantage Towers für den geplanten Börsengang festgelegt. So sollen die Aktien zu 22,50 bis 29,00 Euro verkauft werden, wie Vodafone und Vantage Towers am Dienstag in London mitteilten. Insgesamt umfasst die Preisspanne damit eine Marktkapitalisierung für Vantage Towers von 11,4 Milliarden bis 14,7 Milliarden Euro. Als ersten Handelstag an der Frankfurter Börse nannte Vantage Towers den Zeitraum rund um den 18. März.

Es sollen zunächst bis zu 88,9 Millionen Aktien angeboten werden, dabei werde ein Bruttoerlös von 2 Milliarden Euro angepeilt. Es gebe zudem Optionen, das Aktienvolumen aufzustocken und so maximal einen Bruttoerlös von 2,8 Milliarden Euro zu erzielen./ngu/stk