Manz AG erzielt in 2020 deutlich positives Ergebnis in schwierigem Marktumfeld



Manz AG erzielt in 2020 deutlich positives Ergebnis in schwierigem Marktumfeld Umsatz mit 237 Mio. EUR im Zuge der weltweiten COVID-19-Pandemie erwartungsgemäß unter Vorjahr

EBITDA um 10 Mio. EUR gegenüber Vorjahr auf 19,4 Mio. EUR gesteigert; EBITDA-Marge bei 8,0 %

EBIT-Zuwachs von rund 15 Mio. EUR resultiert in deutlich positivem EBIT von 7,2 Mio. EUR

Außergewöhnliche Dynamik im Bereich Energy Storage in 2020 mit Auftragseingang von knapp 130 Mio. EUR

Positive Aussichten für 2021 dank anhaltender Dynamik auf dem Markt für E-Mobility und eines Auftragsbestands von über 200 Mio. EUR

Reutlingen, 09. März 2021 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, hat heute ihre vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Auch aufgrund der weltweiten Lockdown-Bestimmungen im Zuge der COVID-19-Pandemie reduzierte sich der Umsatz der Manz AG 2020 erwartungsgemäß um 10,5 % auf 236,8 Mio. EUR (Vorjahr: 264,4 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg deutlich auf 19,4 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2 Mio. EUR) an. Hieraus resultiert eine stark verbesserte EBITDA-Marge von 8,0 % (Vorjahr: 3,5 %). Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) verzeichnet einen deutlichen Zuwachs in Höhe von 14,8 Mio. EUR auf 7,2 Mio. EUR (Vorjahr: -7,6 Mio. EUR). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 3,0 %. Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Gerade angesichts der großen wirtschaftlichen Herausforderungen der COVID-19-Pandemie sind wir mit der Geschäftsentwicklung 2020 sehr zufrieden, obwohl es unter anderem aufgrund der Reiserestriktionen zu Umsatzeinbußen in den Segmenten Solar und Electronics kam. Im Wachstumssegment Energy Storage nutzten wir trotz vereinzelter Auftragsverschiebungen die Marktdynamik jedoch für uns, und haben neue Großaufträge von Partnern wie der AKASOL AG, einem deutschen Hersteller von Batteriesystemen für hybrid- und vollelektrische Nutzfahrzeuge, oder einem international führenden Batteriehersteller aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik gewonnen. Allein in diesem Segment liegt unser Auftragseingang 2020 bei etwa 130 Millionen Euro. Von dieser positiven Entwicklung werden wir auch in 2021 profitieren, nicht nur mit unseren Produktionsanlagen zur Batterieherstellung, sondern auch mit unseren Montagelösungen rund um weitere Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs." Seite 2 ► Seite 1 von 5



