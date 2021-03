Tendenziell aber werden den bullischen Marktteilnehmern nach einem Verlaufstief in diesem Jahr bei 17,4939 ZAR gute Chancen auf einen Ausbruch aus dem laufenden Abwärtstrend eingeräumt, hierzu müssten jedoch die nächstgrößeren Hürden auf der Oberseite nachhaltig und mindestens per Wochenschlusskurs überwunden werden. Zu diesen zählen zum einen der EMA 200 und ein Horizontalwiderstand um 18,5430 ZAR. Dadurch könnte die volatile Kursbewegung seit November letzten Jahres endlich ein Ende finden und das Paar in eine klare Richtung vorantreiben. Auf jeden Fall sollte eine engmaschige Beobachtung von EUR/ZAR demnächst nicht ausbleiben.

Bulle vs. Bär

Solange EUR/ZAR zwischen 18,12 und grob 18,54 ZAR eingekeilt ist, bleibt der Signallage dürftig. Erst bei einem nachhaltigen Sprung über den Horizontalwiderstand von 15,5430 ZAR dürften Gewinne zunächst an die Jahreshochs bei 19,0143 ZAR anstehen. Mittelfristig wäre ein Ziel um 19,6929 ZAR für das Paar zu nennen. Um hiervon bestmöglich profitieren zu können, kann beispielsweise das Mini Future Long Zertifikat WKN VQ2Y3R zum Einsatz kommen. Auf der Unterseite bildet der Bereich um glatt 18,00 ZAR eine vergleichsweise starke Unterstützung, erst darunter dürften sich Anschlussverkäufe in Richtung der Jahrestiefs bei 17,6391 ZAR bemerkbar machen. Gelingt an dieser Stelle keine Stabilisierung, müssen größere Abschläge einkalkuliert werden.