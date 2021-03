Das Geschäft mit der Nachhaltigkeit

Wie Anleger sich ein gutes Gewissen erkaufen – und falsch liegen

Nachhaltige Geldanlage liegt im Trend. Umfragen belegen, dass rund jeder zweite Anleger daran interessiert ist, die Welt mit seiner Geldanlage etwas besser zu machen. Sei es nun im Hinblick auf Umwelt, soziale Aspekte oder gute Unternehmensführung. Da die Nachfrage bekanntlich das Angebot bestimmt, boomt das Geschäft mit dem guten Gewissen bei der Geldanlage. Zudem schlagen Banken und Fondsgesellschaften mit dem Angebot grüner bzw. nachhaltiger Investments gleich zwei Fliegen mit einer Klappe: Erstens lässt sich damit das eigene Image aufpolieren, das bei vielen Banken seit der Finanzkrise noch immer arg ramponiert ist. Und zweitens sind die Milliarden an Mittelzuflüssen, die sich mit nachhaltigen Geldanlagen einsammeln lassen, ein einträgliches Geschäft. Der Haken: Ein Öko- oder Nachhaltigkeitsfonds ist zwar schnell aus der Taufe gehoben, um ihn der Kundschaft feil zu bieten. Vielmehr, als ein zu Unrecht beruhigtes Gewissen und die Kassen der Anbieter zum Klingeln zu bringen, erreichen Anleger mit nachhaltigen Anlagen jedoch nicht. Zu diesem ernüchternden Ergebnis kommt eine wissenschaftliche Studie im Auftrag der obersten Verbraucherschützer im Land, des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen. Im Grunde kann das kaum verwundern. Schließlich ist das Thema Weltverbesserung durch Geldanlage höchst komplex. So müsste vor dem massenweisen Angebot nachhaltiger Geldanlagen erstmal definiert sein, was denn überhaupt unter „nachhaltig“ zu verstehen ist. Genau das aber stellt bereits die zuständigen EU-Gremien vor Herausforderungen. Während bspw. einige osteuropäische Länder sowie Frankreich die Atomenergie angesichts ihrer Eigenschaft der CO2-neutralen Energieproduktion als nachhaltig einstufen, ist die deutsche Sichtweise bekanntlich eine andere. Selbst wenn man sich irgendwann mal auf eine klare Definition von „Nachhaltigkeit“ verständigt hätte: Wie will man für einen Konzern mit hunderttausenden Mitarbeitern in dutzenden Ländern, hunderten Zulieferern und seinen zahlreichen Geschäftsfeldern die Nachhaltigkeit messen? Zu nachhaltiger Unternehmensführung gehört es beispielsweise gleichermaßen, die lokalen Gesetze einzuhalten - aber eben auch die Menschenrechte zu achten. Was aber, wenn ein Konzern Produktionsstätten in einem Land hat, wo die Einhaltung der Menschenrechte nicht gewährleistet ist? Konkret: Ist Volkswagen trotz seiner derzeit sehr dynamischen Wandlung vom Diesel-Saulus zum Elektro-Paulus allein deswegen nicht nachhaltig, weil eine seiner Fabriken in der chinesischen Region liegt, in der die Uiguren verfolgt werden? Und gilt dann das Gleiche auch für Tesla, das ebenfalls in China produziert? Diese und zahlreiche weitere Fragen zum Thema Nachhaltigkeit mögen Anlegern auf der Suche nach einem guten Gewissen komplex und unbequem erscheinen. Wer sich aber in den gedanklichen Energiesparmodus begibt und allein auf dem Öko- oder Nachhaltigkeitslabel seines Fonds ausruht, verbessert damit nicht die Welt, sondern ist schlicht dem Nachhaltigkeits-Marketing der Finanzbranche auf den Leim gegangen. Deutschlands oberste Verbraucherschützer wollen dieser Anlegertäuschung nun einen Riegel vorschieben und haben Klage eingereicht gegen die Deka, das Wertpapierhaus der Sparkassen. Wie genau die Anlegertäuschung abläuft, warum nachhaltige Geldanlagen gar kontraproduktiv sein können und weshalb Geld, welches man als Anleger an der Börse in eine nachhaltige Anlage investiert, genau genommen nie im ausgewählten Unternehmen ankommt, erfahren Sie in der Originalversion dieses Kommentars unter: Nachhaltigkeit